"OMRAŽENI" SUDIJA ZAVRŠAVA KARIJERU: Čovek koji je oštetio Srbiju na Mundijalu u Rusiji rekao - kraj

Sudija koji nije dosudio čist penal na meču između Srbije i Švajcarske 2018. godine na Mundijalu u Rusiji, Feliks Brih, odlučio je da se povuče iz suđenja na kraju ove sezone.

FOTO: AP

U opširnom intervjuu za “Špigel” se prisetio svega što je prošao u karijeri, a ujedno je govorio i o kontroverznom susretu između Srbije i Švajcarske koji je podigao toliko prašine da je nakon meča Mladen Krstajić izjavio da Brih treba da odgovara za ratne zločine pred sudom u Hagu.

- Utakmica između Srbije i Švajcarske me je gurnula u duboku krizu. Godine između ta dva Svetska prvenstva – 2014. i 2018. su mi bile najbolje u karijeri. Ponelo me je to, postao sam nemaran. Nisam se prirpemao za utakmice kao do tada, a taj Mundijal je trebalo da bude vrhunac moje karijere. Nisam poznavao neke igrače kojima sam sudio, a to mi se nikada ranije nije desilo. Nisam doduše mogao da razumem kako me je štampa tako grubo tretirala posle tog meča, iako sam dobro sudio prethodne četiri godine. Nisam razumeo ni sebe. Trebalo mi je godinu dana da dođem sebi. Nisam bio opušten i siguran kao ranije. Bio sam kao u veš mašini, stalno sam se vrteo i nisam mogao da izađem - rekao je Brih.

- Morao sam dugo da čekam svoj prvi nastup na Mundijalu. Sedeo sam sa sudijama u hotelu, a čekanje do prve utakmice je potrajalo. Izgubio sam motivaciju. Trebalo je samo da ostanem smiren i da verujem u svoju snagu. Umesto toga, izgubio sam živce. Krizu sam prevazišao zahvaljujući supruzi. Na leto 2019. godine smo odleteli na Havaje. Otišao sam potpuno daleko od fudbala. To me je resetovalo.

