"STRPLJIVO SMO ČEKALI TRENUTAK DA IH KAZNIMO": Prve reči selektora "orlova" posle pobede nad Austrijom

Fudbalska reprezentacija Srbije izborila je opstanak u A Ligi nacija, pošto je večeras u revanšu baraža savladala Austriju rezultatom 2:0.

FOTO: M. Vukadinović

Evo šta je selektor Dragan Stojković Piksi imao da kaže posle pobede nad Austrije.

- Ja čestitam igračima, na istrajnosti, koncentraciji, borbenosti. Sve kako smo zamislili, tako se i desilo, veliki rezultat i pobeda. Cilj je ostvaren. Mislim da ljudi koji su bili na stadionu mogu biti zadovoljni - rekao je Stojković.

I dodao.

- Morali smo da menjamo. Ljudi, mora da znaju da ne može sve da bude onako kako smo zamislili. Najvažnije je da smo bili strpljivi i da će doći trenutak kada ćemo ih kazniti. Dobili smo prave stvari izmenama. Bili smo posvećeni cilju i svemu što prethodi meču. Adrenalin je veliki, meni je nešto prelepo što naša selekcija ima kada se radujemo golovima - rekao je Stojković.

Stojković je istakao da ga raduje što je odbrana Srbije bila na visini zadatka i nije primila gol.



FOTO: M. Vukadinović

Selektor Srbije je izjavio da se vidi napredak u igri i dodao da nije lako pobediti Austriju sa 2:0.

- Ako hoćete iskreno, B divizija je po meri za nas. To nam nije cilj, uvek imate neki viši, a to je A divizija. Po meni mislim da je lepa stvar za srpski fudbal, i u sledećem nekom žrebanju, sigurno da će protivnici biti jaki. Dobro je da Srbi mogu da vide takve ekipe. Nismo bili za varijantu da se kombinujemo. Iz C smo otišli u B, iz B u A, večeras smo uspeli da ostanemo. Ostavili smo više nego korektan utisak. Da biste bili uspešni, da biste napravili iskorak, morate da budete strahovito borbeni. Da poštujete taktičke stvari do maksimuma. Ne smete da se opuštate. Ova pobeda daje na samopouzdanju. Opet kažem, bolje biti u A nego B. Uvek je lepo u svom gradu pobediti - rekao je Stojković.

Stojković je rekao da će Srbija želi da maksimalno dobro započne predstojeće kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, a prve utakmice igraće u junu protiv Albanije i Andore.

- Dva, tri meseca su pred nama, pratićemo formu svih igrača, moramo biti spremni, važna godina za srpski fudbal. Nije slučajno što je Stefan Mitrović ovako odigrao, to je zato što igra u klubu, ima minute u nogama. Pratićemo stanje Aleksandra Mitrovića, verujem da će biti okej. Izuzetno važan igrač, kao i Ivan Ilić. Da ne pominjem ostala imena. Prvo gostovanje u Tirani protiv Albanije, onda Andora ovde. Verujemo da možemo ovakvim zajedništvom i pristupom da napravimo dobar rezultat - rekao je Stojković.

