GOTOVO JE! Amorim precrtao jednog od najiskusnijih fudbalera Mančestera

Fudbaler Mančester junajteda Kristijan Eriksen izjavio je da će na kraju sezone da napusti engleski klub, pošto još nije dobio ponudu za produženje ugovora.

FOTO: Tanjug/AP

Eriksen ima ugovor sa klubom sa "Old traforda" do 30. juna ove godine.

- Niko mi ništa nije rekao, a kada ne dobijem nikakve informacije, pretpostavljam da će saradnja da bude prekinuta. Svi znaju da ugovor ističe, pa računam da postoji samo jedan ishod - rekao je Eriksen za TV Sport.

Eriksen (33) je član Mančester junajteda od 2022. godine.

- Pomirio sam se s tim da moram da pronađem novi klub. Slobodan sam na tržištu i to do sada nisam iskusio. Bio sam slobodan i nakon srčanog zastoja, ali to je bila malo drugačija situacija - izjavio je Eriksen.

On je rekao da ne planira da se vrati u Dansku.

- Još osećam da imam nekoliko dobrih godina u inostranstvu. Što se fudbala tiče, ne smatram da sam došao do tačke kada bih želeo da se vratim u Dansku i igram u Superligi. Porodica ne želi da putujemo daleko, tako da neću igrati u MLS ligi. Videću šta će najbolje da odgovara meni i mojoj porodici - zaključio je Eriksen.

Danski fudbaler je pre Mančester junajteda igrao za Brentford, Inter, Totenhem i Ajaks.

