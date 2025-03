NOVE LEPE VESTI ZA AMORIMA: Važan igrač Mančestera se oporavio od povrede

Fudbaler Mančester Junajteda Mejson Maunt vraća se u tim posle oporavka od povrede, saopštio je danas trener "crvenih đavola" Ruben Amorim.

FOTO: Tanjug/AP

Maunt (26) je zbog povrede butnog mišića pauzirao od sredine decembra, a sad je veoma blizu povratku na teren.

- Mislim da će biti na klupi u nedelju protiv Lestera. Potreban nam je svaki igrač i ako je u formi, igraće, pa makar i pet minuta - rekao je Amorim, a prenosi klupski sajt.

Portugalski stručnjak naveo je da je bivši prvak Evrope sa Čelsijem veliki profesionalac.

- Stvarno volim Maunta. Vidim ga i znam kako "pati". On sve radi kako bi i trebalo. Pravilno se hrani, njegov fizički aspekt je savršen, previše se trudi i možda previše razmišlja o svemu. Bio je šampion Evrope, on je talenat i zaista je odličan igrač. Kad igrač radi sve kao on, uvek će imati podršku svih ovde u klubu - dodao je Amorim.

