"UZ DUŽNO POŠTOVANJE NE IGRAMO NI ON NI JA!" Blagojević pred meč Partizan - Novi Pazar

Trener Partizana Srđan Blagojević govorio je na konferenciji za medije pred utakmicu 27. kola Superlige u kojoj se crno-beli sastaju sa ekipom Novog Pazara na stadionu u Humskoj. Meč je na programu u subotu od 18.05 časova.

FOTO: M. Vukadinović

- Prvo želim da iskoristim priliku da čestitam osmi mart svim devojkama i ženama. Pozivam ih da dođu i da uživaju na ovoj utakmici. Što se tiče utakmice, očekuje nas težak zadatak. Ekipa Novog Pazar ima svoje ambicije ne što se samo tiče ulaska u plej-of, nego i nešto više. Prošlu utakmicu su dobili protiv Napretka ,tako da ne sumnjam da nas očekuje težak duel. Jako lepo vreme se očekuje, dobra prilika da postavimo rekord u ovoj polusezoni - rekao je Blagojević.

Novi Pazar u ovaj meč ulazi sa novim trenerom Vladimirom Gaćinovićem koji zna kako se pobeđuje u Humskoj.

- Kolega Gaćinović je jedan od najiskusnijih trenera. Svugde je ostavio pečat dobro nas poznaje, samo pre mesec dana je bio ovde sa Spartakom, sada sa Pazarom. Uz poštovanje, sutra ne igraju ni on ni ja. Igrači sve to sprovode u delo, ne posmatram to kao lični duel, sutra je iznova nova priča.

