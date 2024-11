HAOS NA KOSOVU! Oglasio se omraženi Šiptar koji je provocirao Srbe, sada napravio neviđenu spletku

Sećamo se svi od letos Arlinda Sadikua koji je pokazivanjem "dvoglavog orla" provocirao Srbe tokom Evropskog prvenstva u Nemačkoj. Sada je ponovo u centru pažnje.

Foto: Printskrin

Naime, Sadiku je bio na meču tzv. Kosovo - Rumunija koji je privukao ogromnu pažnju. Zanimljivo, on je otkrio da je u ratu sa Fudbalskim savezom lažne države i sve je javno obelodanio.

- Srećan sam da sam mogao da pomognem obilnim materijalom koji sam snimio u Bukureštu, koji će FS tzv. Kosova koristiti kao dokaz pred UEFA da se kazni Rumunija. Odgovorio sam na zvaničan zahtev FS tzv. Kosova od strane Taulanta Hodaja i prosledio sam sve fotografije i snimke koje sam napravio. Nadam se da ćemo pobediti pred CAS - napisao je Sadiku, a onda otkrio da je u ratu sa tamošnjim savezom.

Foto: Printskrin

- Uradio sam to za našu zajedničku stvar, jednostavno obavljajući svoju dužnost u interesu zemlje. Nisam to uradio za ljude koji vode tzv. FFK, jer oni to ne zaslužuju. Znate li zašto to ne zaslužuju? Zato što je jedan dan pre meča sa Rumunijom menadžer Bajram Šalja rekao menadžeru UEFA da neće dozvoliti nikome od igrača, trenera ili zvaničnika da me predlože, jer je tzv. FFK odlučio da me isključi. U sledećoj utakmici protiv Litvanije nisam bio akreditovan na zahtev tzv. FFK u UEFA. Zamislite, van Kosova mogu biti akreditovan, a ne na Kosovu! Promenite malo svoj način razmišljanja. Samo napred i zapamtite da nisam radio i nikada neću raditi protiv interesa reprezentacije ili Saveza. Možda da, protiv ličnih interesa nekih tamo pojedinaca - napisao je Arlind Sadiku.

Zaista neverovatan potez novinara kojem je i UEFA oduzela akreditaciju tokom samog trajanja Evropskog prvenstva u Nemačkoj, pa je ostatak turnira mogao da isprati samo kao navijač.

