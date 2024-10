ZVEZDIN MESI NEĆE U REAL! Španci otkrivaju: Madriđani izgubili trku za Andriju Maksimovića od ovog kluba

🔥 Scouts from Borussia Dortmund, Napoli, Manchester City, Real Madrid, AC Milan and Arsenal are following the progress of 16-year-old Serbia player Andrija Maksimovic. https://t.co/v3yfwevnLw pic.twitter.com/VY8GEBUq9L — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 10, 2023