KREĆE LUDNICA U MADRIDU: Mbapeov dres rasprodat u rekordnom roku, skuplji i od Vinisijusovog ili Belingemovog (FOTO)

PREŽIVETI, a ne očarati. To je do sada bila mantra fudbalske reprezentacije Engleske na Evropskom prvenstvu, verovatno i tokom celog mandata Gereta Sautgejta, provlačila se ta borba između rezultata i utiska. Ali, učinak je ponovo odneo pobedu u večitom dvoboju između navijačkog užitka i ostvarivanja zacrtanih ciljeva. Engleska je drugi put uzastopno u finalu šampionata Starog kontinenta, prvi put u istoriji je vezala dva uzastopna meča za titulu na velikim takmičenjima i to često osporavanom Sautgejtu niko ne može da oduzme.