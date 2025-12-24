Svet

"SLEDEĆA ĆE BITI JOŠ GORA..." Đorđa Meloni baš "optimistična" pred 2026. - "Godina je bila teška, ali ne brinite..."

K. Despotović

24. 12. 2025. u 12:37

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni je rekla osoblju u kancelariji premijera u Palaci Kiđi da se dobro odmori tokom božićnih praznika, dodajući da će im to biti potrebno pre izazovne radne godine.

- Prošla godina je bila teška za sve nas, ali ne brinite jer će sledeća godina biti još gora - rekla je Meloni.

Rekla je svojim zaposlenima da ih voli i da su "porodica koja se bori tokom cele godine".

- Zato vam savetujem da se zapravo odmorite tokom ovih praznika jer moramo da nastavimo da dajemo odgovore ovoj izuzetnoj naciji - dodala je Meloni.

