"SLEDEĆA ĆE BITI JOŠ GORA..." Đorđa Meloni baš "optimistična" pred 2026. - "Godina je bila teška, ali ne brinite..."

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni je rekla osoblju u kancelariji premijera u Palaci Kiđi da se dobro odmori tokom božićnih praznika, dodajući da će im to biti potrebno pre izazovne radne godine.

Foto Tanjug/AP

- Prošla godina je bila teška za sve nas, ali ne brinite jer će sledeća godina biti još gora - rekla je Meloni.

Rekla je svojim zaposlenima da ih voli i da su "porodica koja se bori tokom cele godine".

- Zato vam savetujem da se zapravo odmorite tokom ovih praznika jer moramo da nastavimo da dajemo odgovore ovoj izuzetnoj naciji - dodala je Meloni.

(Klik.ba)

BONUS VIDEO:

RUSKI AVION SU-34 U AKCIJI: Pogledajte kako pilot bombarduje metu