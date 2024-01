IGOR DULJAJ: ''Vladan Milojević? Gospodin! Pili smo i kafu''

Igor Duljaj koji se klupe uspešno predvodi jesenjeg prvaka Superlige Srbije,rekao je za ''Una Tv'' da je novi/stari trener Crvene zvezde, Vladan Milojević pravi gospodin.

FOTO: M. Vukadinović

- Mi se poznajemo, imali smo priliku da popijemo kafu pre mnogo godina. Gospodin, napravio je veliki uspeh kada je Crvena zvezda u pitanju. Vodio je tim u Ligi šampiona, veliko ime što se tiče Crvene zvezde. Poznaje srpski fudbal i mentalitet Zvezde, poznaje mnoge stvari koje se dešavaju u fudbalu, tako da će mu biti mnogo lakše nego prethodnom treneru - rekao je trener Partizana.

Kada je reč o ambicijama za 2024. godinu sa Partizanom, tu je bio i više nego skroman.

- Ambicije su da razmišljam samo o prvoj narednoj utakmici. Zahvalan sam Bogu što mi je podario zdravlje, što sam u Partizanu, svim ljudima koji mi daju podršku, familiji. Atmosfera koja se stvorila unutar ekipe, mnogo me raduje kada vidim da su igrači srećni. Fudbal mi je dao sve u životu, Partizan me je stvorio, ovo je samo jedan način da ja vratim fudbalu i Partizanu, ali ja nikada neću moći da vratim Partizanu ono što mi je on dao - zaključio je Duljaj.

