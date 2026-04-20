Srpska Atina pevala sa "Crvenom jabukom": S proleća kultna grupa ide i na jug Srbije (FOTO)
U SUBOTU rok grupa "Crvena jabuka" održala je veliki koncertu u Novom Sadu u okviru regionalne turneje povodom jubileja "40 gradova za 40 godina karijere".
Jedan od najpopularnijih sastava sa ovih prostora, velikim brojem svojih pesama, podsetio je Novosađane na svoje hitove iz svih perioda karijere, kao što su: "Bježi kišo s prozora", "Ne govori više", „Volio bih da si tu“; „Tugo nesrećo“, „To mi radi“; „“Nekako s proljeća“, „Moje najmilije“, „Zovu nas ulice“;“; „Ima nešto od srca do srca“, „Nema više vremena“„Tuga ti i ja“, „Bacila je sve niz rijeku“, „Tamo gđe ljubav počinje“ i još mnoge druge.
Publika je puna žara i uvek spremne emocije za poznati sastav, sve vreme podržavala bend burnim ovacijama, a koliko je atmosfera bila dobra, govori i to da je sam frontmen benda Dražen Žerić Žera zasvirao klavijaturu. To je uradio i u beogradskom Sava centru u okviru iste turneje.
Žera se u par navrata i obratio svojoj publici ne krijući da uživa u emociji koju deli sa njima toliko decenija unazad. Ples sa publikom i neprikosnovene vibracije koje su vidu vira sve vreme nosile prisutne, u hali u kojoj se temperatura popela na vrhunac sredinom večeri, obeležili su koncert, time najavljujući i veliku žurku sa čuvenim bendom u Nišu 22. maja.
Preporučujemo
Ne zaboravite... Tea Tairović okovana dijamantima poslala snažnu poruku (FOTO)
19. 04. 2026. u 21:20
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
