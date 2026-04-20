Srpska Atina pevala sa "Crvenom jabukom": S proleća kultna grupa ide i na jug Srbije (FOTO)

U SUBOTU rok grupa "Crvena jabuka" održala je veliki koncertu u Novom Sadu u okviru regionalne turneje povodom jubileja "40 gradova za 40 godina karijere".

Foto: Marina Pešić

Jedan od najpopularnijih sastava sa ovih prostora, velikim brojem svojih pesama, podsetio je Novosađane na svoje hitove iz svih perioda karijere, kao što su: "Bježi kišo s prozora", "Ne govori više", „Volio bih da si tu“; „Tugo nesrećo“, „To mi radi“; „“Nekako s proljeća“, „Moje najmilije“, „Zovu nas ulice“;“; „Ima nešto od srca do srca“, „Nema više vremena“„Tuga ti i ja“, „Bacila je sve niz rijeku“, „Tamo gđe ljubav počinje“ i još mnoge druge.

Publika je puna žara i uvek spremne emocije za poznati sastav, sve vreme podržavala bend burnim ovacijama, a koliko je atmosfera bila dobra, govori i to da je sam frontmen benda Dražen Žerić Žera zasvirao klavijaturu. To je uradio i u beogradskom Sava centru u okviru iste turneje.

Žera se u par navrata i obratio svojoj publici ne krijući da uživa u emociji koju deli sa njima toliko decenija unazad. Ples sa publikom i neprikosnovene vibracije koje su vidu vira sve vreme nosile prisutne, u hali u kojoj se temperatura popela na vrhunac sredinom večeri, obeležili su koncert, time najavljujući i veliku žurku sa čuvenim bendom u Nišu 22. maja.

BONUS VIDEO:

