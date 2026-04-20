Svi pričaju o ovom trenutku sa svadbe sina Milenka Kostića: Nermin Handžić nastupom oduševio, ali i rasplakao goste (FOTO)
SVADBENO veselje sina Milenka Kostića koje je u subotu održano u Čačku, a o kojem se već priča zbog snažne priče o kumstvu koje traje decenijama, dobilo je još jednu posebnu dimenziju onu muzičku, ispunjenu emocijama koje su dirnule sve prisutne.
Naime, među zvanicama koje su juče bile zadužene za dobru atmosferu našao se i pobednik „Zvezda Granda“, Nermin Handžić, koji je svojim nastupom uneo posebnu toplinu u veče koje će se dugo pamtiti. Njegovo prisustvo na ovoj svadbi nije bilo slučajno naprotiv, mnogi su ga doživeli kao još jednu nit koja povezuje porodicu Kostić sa porodicom Šaulić.
Upravo kroz pesmu, onu iskrenu i iz srca, Handžić je uspeo da prenese emociju koja nadilazi običan nastup. Njegovo pevanje bilo je više od muzike bilo je svojevrsni omaž legendi i simbol nastavka veze koja traje generacijama. U večeri u kojoj su kumovali Mihajlo Šaulić i njegova porodica, svaka nota nosila je dodatnu težinu.
Posebni trenuci nastupili su kada je mladi pevač zapevao najveće Šabanove hitove. Emocije su preplavile goste bilo je i suza i osmeha, jer su sećanja na kralja narodne muzike oživela kroz stihove koje svi znaju.
Mnogi su se složili da je upravo taj deo večeri bio najdirljiviji. Nermin je, kako kažu prisutni, pevao sa posebnom emocijom, kao da svaku reč upućuje upravo onima koji najbolje razumeju težinu i lepotu tih pesama. Time je još jednom potvrdio da njegova veza sa publikom, ali i sa nasleđem koje je ostavio Šaban Šaulić, nije samo profesionalna već duboko lična i iskrena.
