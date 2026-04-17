Svako je nekada izgubio nekog dragog: Pevač ispričao priču o ljubavi, gubitku i nadi koja ostaje i kada najviše boli (FOTO)
PESMA pevača Milana Bujakovića „Zagrljaj“ u donosi snažnu i univerzalnu priču o ljubavi, gubitku i nadi koja ostaje i kada najviše boli.
U periodu kada se suočavao sa velikim životnim gubicima, Milan Bujaković nije bio spreman za nove muzičke korake, ali upravo ta životna situacija inspirisala je Baneta Opačića da napiše pesmu posvećenu ljubavi kakvu su imali Milanovi roditelji.
Iz te inspiracije nastala je priča koja prevazilazi lični okvir i postaje univerzalna, priča o ljubavi koja se ne završava, čak ni kada se fizički prekine.
Posebnu dimenziju pesmi daje i spot, u kojem je predstavljeno pet različitih životnih priča. Svaka od njih nosi sopstvenu emociju, ali su sve povezane istom niti, nedostajanjem, sećanjem i snagom ljubavi koja traje. Upravo ta višeslojnost čini „Zagrljaj“ bliskim svakome ko je nekada izgubio nekog dragog.
Ipak, ono što ovu pesmu čini posebnom jeste njena završna poruka – optimistična i utešna: „Nije ovo zbogom, samo mali kraj… Čuvaj mi zagrljaj“. To je podsetnik na veru da ljubav ne nestaje i da su susreti ponovo mogući, makar u nekom drugom trenutku ili svetu.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
Komentari (0)