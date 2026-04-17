Evo od čega je preminuo Saša Katančić: Žena pokušala da ga reanimira, pevaču nije bilo spasa

PEVAČ Saša Katančić, široj javnosti poznat po učešću u takmičenjima "Zvezde Granda" i "Pinkove zvezde", iznenada je preminuo od, kako se sumnja, srčanog udara.

Kako se navodi, drama se odigrala u njegovom domu, gde mu je pozlilo, nakon čega je njegova supruga odmah pokušala da ga reanimira. Po dolasku ekipe Hitne pomoći, lekari su preuzeli reanimaciju i učinili sve što je bilo u njihovoj moći, ali nažalost, uprkos naporima, nisu uspeli da ga spasu.

Zvanični rezultati obdukcije još nisu saopšteni, ali prve pretpostavke ukazuju na srčani zastoj kao mogući uzrok iznenadne smrti.

Podsetimo, Katančić je bogatu muzičku karijeru godinama gradio nastupajući u klubovima širom dijaspore. Bio je poznat po bogatom repertoaru i energiji, a šira publika ga je zavolela kroz učešća u popularnim muzičkim takmičenjima "Zvezde Granda" i "Pinkove zvezde".

Iako u ovim emisijama nije stigao do finala, uspeo je da ostane upamćen zahvaljujući harizmi i specifičnoj boji glasa. Njegov muzički kvalitet potvrdio je i legendarni Haris Džinović, koji je svojevremeno izjavio da je Saša bio njegov klavijaturista čak 12 godina, ističući njegov vrhunski talenat i profesionalizam.

Prijatelji i poznanici opisivali su ga kao veoma skromnog čoveka, kome su muzika i porodica bili na prvom mestu, te je van svetla reflektora živeo povučeno i mirno.

BONUS VIDEO: BEZ PESME NE MOGU DA ŽIVIM: Vesna Zmijanac o pola veka na sceni, hitovima, publici i emocijama