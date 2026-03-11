NAJNOVIJI DETALJI TRAGEDIJE: Sumnja se da je ovako došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

ROĐENI brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći na motoru, na putu za Šabac.

Foto: Društvene mreže

Prema nezvaničnim informacijama i na osnovu dostupnih fotografija sa društvenih mreža, pretpostavlja se da je motocikl velikom brzinom udario u desni zadnji bok automobila koji je najverovatnije skretao u levo sa kolovoza glavnog puta.

Foto: Društvene mreže

Dragan je bio mlađi od Darka, a takođe se bavio pevanjem, mada nikada nije imao želju da postane deo estrade.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.