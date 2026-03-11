Poznati

NAJNOVIJI DETALJI TRAGEDIJE: Sumnja se da je ovako došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića

З. У.

11. 03. 2026. u 19:35

ROĐENI brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći na motoru, na putu za Šabac.

НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ ТРАГЕДИЈЕ: Сумња се да је овако дошло до саобраћајне несреће у којој је погинуо брат Дарка Лазића

Foto: Društvene mreže

Prema nezvaničnim informacijama i na osnovu dostupnih fotografija sa društvenih mreža, pretpostavlja se da je motocikl velikom brzinom udario u desni zadnji bok automobila koji je najverovatnije skretao u levo sa kolovoza glavnog puta.

Foto: Društvene mreže

Dragan je bio mlađi od Darka, a takođe se bavio pevanjem, mada nikada nije imao želju da postane deo estrade.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)
Politika

0 35

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)

FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

11. 03. 2026. u 16:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Biće senzacija NBA drafta, šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)

MLADI SRBIN ZAPREPASTIO AMERIKU! Biće senzacija NBA drafta, šutira bolje od svih Srba - i ne, nije sin Peđe Stojakovića (VIDEO)