PRINC HARI OPTUŽEN: Lažno se na FB predstavljao kao "gospodin Nevaljalac"

BRITANSKI princ Hari, vojvoda od Saseksa suočio se sa optužbom da ima tajni Fejsbuk nalog na kojem se predstavljao kao "gospodin Nevaljalac", preneli su danas britanski mediji.

Foto: Profimedia

Tokom unakrsnog ispitivanja u sudu vojvoda od Saseksa se suočio sa optužbama advokata koji predstavlja kompaniju "Associated Newspapers Limited" (ANL) koja između ostalih poseduje i nedeljnik Mejl od Sandej, da je nalog koristio za uspostavljanje kontakta sa Šarlot Grifits, novinarkom tog tabloida, prenosi portal GBNews.

Advokat kompanije ANL tvrdi da je novinarka Šarlot Grifits bila deo društvenog kruga vojvode od Saseksa, da je Hari koristio platformu za razmenu prijateljskih poruka sa Grifits i da joj je dao svoj broj mobilnog telefona.

Princ Hari je odlučno odbacio optužbe i negirao da je "ikada koristio ime Gospodin Nevaljalac" rekavši da nije siguran da li je bilo Fejsbuk komunikacije sa Grifits.

Vojvoda od Saseksa je deo grupe poznatih ličnosti koje su podnele tužbe protiv ANL, uključujući Eltona Džona, njegovog supruga Dejvida Furniša, baronesu Dorin Lorens, sera Sajmona Hjuza, Sejdi Frost i Liz Harli.

Oni tvrde da se ova kompanija bavila nezakonitim metodama da dobije informacije, poput presretanja telefonskih poziva i obmanjivanja pojedinaca da pristupe privatnim zapisima.

(Tanjug)

