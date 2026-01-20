SA DO SADA NOVIM I NEVIĐENIM SCENAMA, PRODUŽENA VERZIJA FILMA "HAJDUK U BEOGRADU" STIŽE NA BIOSKOPSKO PLATNO

UZ prisustvo glumačke ekipe, premijerno 11. februara u MTS dvorani - karte u prodaji.

Foto: Nemanja Miščević

Najgledaniji domaći naslov u toku protekle godine, film "Hajduk u Beogradu" i svojim trenutnim prisustvom na bioskopskom repertoaru i velikom platnu, budi nova interesovanje i puni brojne sale.

Foto: Nemanja Miščević

Za sve zaljubljenike u film, ali i čuveni istoimeni dečiji roman pisca Gradimira Stojkovića, po kom je ovaj hit i zasnovan, autorsko-producentska ekipa odlučila je da prikaže i produženo izdanje naslova obogaćeno sa novim i do sada neviđenim scena.

Produžena verzija filma premijerno će biti prikazana u sredu, 11. februara, s početkom od 19:30h u Velikoj sali mts Dvorane. Karte za ovu specijalnu projekciju kojoj će prisustvovati i glumačka ekipa, već sada se mogu rezervisati putem zvaničnog sajta ili na blagajni Dvorane.

Prema rečima Milana Todorovića, reditelja filma, produžena verzija zapravo je način da se, sa nekoliko bonus scena ekipa zahvali fanovima: "Dodali smo desetak minuta scena koje do sada nisu bile vđene. Ima dodatih momenata sa Vesnom i Hajdukom, zatim sa Himalajom, Joca Koš ima više prostora, kao i sami roditelji. Probali smo da dodamo po malo od svega što smo videli da gledaoci vole."

Foto: Nemanja Miščević

Do sada, film je pogledalo više od 170.000 gledalaca, a povodom velike posećenosti Todorović navodi da je osećaj neverovatan:

"Izgleda da smo uspeli u najbitnijoj stvari - da ovaj film nosi isto osecanje topline kao i roman i da privlači gledaoce u svoj zagrljaj.

Ideja mi je bila da napravim film za ljubitelje romana od ljubitelja romana, što ja i jesam od najranijeg detinjstva. Mislim da je publika to prepoznala, ali mi se još više sviđa što se film jako dopada i onima koji nisu čitali knjigu."

Foto: Nemanja Miščević

Rekordna gledanosti oduševila je i samog Srđana Timarova koji u filmu igra lika jednog od profesora koji predaje u poznatom Hajdukovom odeljenju:

"Posebno raduje činjenica da je publika željna zdravlja. Pravog prijateljstva, empatije, ljubavi, čestitosti, bezbrižnosti… baš onoga što čini naš film. U tom duhu smo ga i stvarali."

Podestimo, "Hajduk u Beogradu" je priča o dečaku koji iz manjeg mesta dolazi u Beograd upisujući se u osnovnu školu, u VIII 5 odeljenje.

Nakon što se zajedno sa svojim roditeljim iz manjeg mesta doselio u Beograd, mladi Gligorije Pecikoza Hajduk suočen je sa ne tako lakim izazovima uklapanja u novo društvo.

Foto: Nemanja Miščević

Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, rastrzan na nekoliko strana on spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka..... a to je ljubav.