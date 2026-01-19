Poznati

NE MENJAM EKIPU: Nemanja Nikolić progovorio o saradnicima (FOTO)

Dušan Cakić

19. 01. 2026. u 14:20 >> 14:26

POSLE diskografskog predaha, folk pevač i finalista prve sezone muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, Nemanja Nikolić rešio je da obraduje publiku novom pesmom.

НЕ МЕЊАМ ЕКИПУ: Немања Николић проговорио о сарадницима (ФОТО)

Foto: AV Team

Numera „Crvena ruža“ oduševila je publiku, a ni sam Nemanja ne krije da je ovakvu pesmu dugo čekao.

Foto: AV Team

- Do te pesme sam došao na moru 2025. godine. Đuro Mihaljević je pisao pesmu -  rekao je Nemanja za naš list i dodao:

- Kada sam čuo pesmu, odmah za obavestio ekipu za aranžman, da se to lepo uradi. Mog aranžera Pagija i ekipu sa kojom dugo sarađujem i koju, nadam se neću promeniti - poručio je pevač.

Za saradnju oko snimanja pesme i aranžmana odabrao je ekipu sa kojom godinama sarađuje sa produkcijom Aleksandra Sofronijevića.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)

Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)