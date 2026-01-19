NE MENJAM EKIPU: Nemanja Nikolić progovorio o saradnicima (FOTO)

POSLE diskografskog predaha, folk pevač i finalista prve sezone muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, Nemanja Nikolić rešio je da obraduje publiku novom pesmom.

Foto: AV Team

Numera „Crvena ruža“ oduševila je publiku, a ni sam Nemanja ne krije da je ovakvu pesmu dugo čekao. Foto: AV Team

- Do te pesme sam došao na moru 2025. godine. Đuro Mihaljević je pisao pesmu - rekao je Nemanja za naš list i dodao:

- Kada sam čuo pesmu, odmah za obavestio ekipu za aranžman, da se to lepo uradi. Mog aranžera Pagija i ekipu sa kojom dugo sarađujem i koju, nadam se neću promeniti - poručio je pevač.

Za saradnju oko snimanja pesme i aranžmana odabrao je ekipu sa kojom godinama sarađuje sa produkcijom Aleksandra Sofronijevića.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć