NE MENJAM EKIPU: Nemanja Nikolić progovorio o saradnicima (FOTO)
POSLE diskografskog predaha, folk pevač i finalista prve sezone muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, Nemanja Nikolić rešio je da obraduje publiku novom pesmom.
Numera „Crvena ruža“ oduševila je publiku, a ni sam Nemanja ne krije da je ovakvu pesmu dugo čekao.
- Do te pesme sam došao na moru 2025. godine. Đuro Mihaljević je pisao pesmu - rekao je Nemanja za naš list i dodao:
- Kada sam čuo pesmu, odmah za obavestio ekipu za aranžman, da se to lepo uradi. Mog aranžera Pagija i ekipu sa kojom dugo sarađujem i koju, nadam se neću promeniti - poručio je pevač.
Za saradnju oko snimanja pesme i aranžmana odabrao je ekipu sa kojom godinama sarađuje sa produkcijom Aleksandra Sofronijevića.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
