TRAŽI SE KARTA VIŠE: Zbog ovoga vlada magija za koncert Saše Kovačevića (FOTO)
REGIONALNA pop zvezda Saša Kovačević i snimci koji su preplavili društvene mreže nakon njegovih decembarskih koncerata govore više od hiljadu reči.
Za sve one koji su u decembru ostali bez karata ili žele ponovo da prožive tu neverovatnu energiju, zakazan je novi susret za 7. februar u Sava Centru.
Pored već prepoznatljive energije, Saša za februarski koncert sprema i brojna iznenađenja. Publika može očekivati osvežen repertoar sa posebnim muzičkim aranžmanima, neočekivane goste na sceni, kao i još naprednije vizuelne efekte i najmoderniju rasvetu koja će Plavu dvoranu pretvoriti u pravu svetsku pozornicu.
Biće to prilika da publika uživo čuje najnovije hitove poput numera "Romeo" i "Boje leptira", ali i da horski zapeva legendarne pesme koje su obeležile čitave generacije: "Jedina si vredela", "Živim da te volim", "Ruka za spas", "Mila", "Noć do podne", "Ludak", "Temperatura", "Prevarena", "Kako posle nas", "Nije nam se dalo", "Moja malena", "Lapsus" i "Slučajno".
Od maksimalnog komfora koji pruža potpuno renovirani Sava Centar do kristalno jasnog zvuka i produkcije koja postavlja nove standarde, svaki detalj je pažljivo osmišljen kako bi ovaj koncert bio kruna njegove dosadašnje turneje.
Preporučujemo
RASTUŽIO MNOGE: Dino Bešlić podelio uspomenu sa ocem (FOTO)
16. 01. 2026. u 21:00
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)