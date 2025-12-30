JEDNO DRUGOM OTVORILI DUŠU I PRIZNALI SVE: Milica Pavlović i Nebojša Vojvodić za kraj godine obradovali fanove (FOTO)

TRI godine nakon što je mlada muzička zvezda Milica Pavlović sa svih digitalnih platformi, obrisala njen veliki hit i visokobudžetni spot za pesmu „Kidaš me“, a šest godina od kada je ova numera ugledala svetlost dana, osvojila je srca publike širom regiona.

Foto: Nikola Radišić

Zbog prevelikih zahteva svojih fanova da se ta pesma vrati, Milica je odlučila da objavi osveženu verziju, sada jedinu i zvaničnu, i to sa njenim kolegom i dugogodišnjim prijateljem Nebojšom Vojvodićem.

Pesma "Kidaš me” je premijerno bez ikakve najave prikazana prošlog petka na njenom solističkom koncertu „Kraljica juga 2“ u hali „Čair“, u Nišu, a od danas se nalazi i na njenom zvaničnom "Jutjub" kanalu.

Publika je u dvorani na jugu Srbije već na prve kadrove i taktove ove pesme vrisnula, a na pojavljivanje Nebojše Vojvodića komentarisala kako je verodostojno odgovorio Milici u kadrovima glume i da im se glasovi savršeno slažu. Oni koji su te noći imali priliku da čuju kako kolege Milica i Nebojša donose pesmu na jedan potpuno moderan, ljubavno-tenzičan način, komentarisali su da ova pesma pripada baš njima i da se upravo ovakav spoj čekao. Foto: Nikola Radišić

Kompoziciju i produkciju ove pesme potpisuje najveći kompozitor u Grckoj, Evangelos Tasopulos Fivos. On je autor velikog broja Miličinih hitova i veoma bitna osoba u njenoj karijeri, a nedavno je pevačica posetila njegov studio u Atini i sa njim, tamo, prisustvovala meču našeg tenisera Novaka Đokovića.

Na delove teksta jedne od naših najvećih tekstopisaca Ljiljane Jorgovanović, za koju je pevačica bila jako emotivno vezana, "Ljubavi ja ti se kunem na ljubav mogu da pljunem" svedoči i scena igre, strasti i besa gde pri kraju pesme, njih dvoje razbacuju papire po kancelariji da bi se "smirili" i nastavili uz blagu provokaciju da gledaju jedno drugo.

Primećujemo da se pojavljuju i neki delovi scena iz prethodnog spota za pesmu “Kidaš me”, koji je bio objavljen jos 2018. godine, dok najveću paznju izaziva, poslednja scena ovog dueta gde je Milica obučena u kožni komplet borde boje, pritiska dugme „delete“ na tastaturi, što su mnogi povezali sa brisanjem prethodne verzije ove numere koju je prvobitno snimila sa Acom Lukasom.

- Ovo jeste zvanična verzija, koju smo mi odavno snimili, samo smo je sada ekranizovali - rekla je Milica za "Večernje novosti".

