ODUŠEVIO PUBLIKU: Jakov Jozinović zapevao hit Viki Miljković i napravio lom na mrežama (FOTO)

DA je folk zvezda Violeta Viki Miljković miljenica svih generacija publike odavno je to dokazala.

Foto: Novosti

Njene pesme su hitovi već decenijama na svim kontinentima i među generacijama od 7 do 77 godina. Foto: Goran Jovanović

Tako se sada na društvenim mrežama pojavio video koji je nastao pre nekoliko godina, a gde trenutno najveća mlada regionalna zevezda Jakov Jozinović izvodi Violetinu pesmu “Crno na belo”. Foto: Instagram/viki_miljkovic

Video je napravio pravu pometnju na mrežama, dok je Jakov pesmu otpevao u pratnji prijateljice u piano verziji koja je oduševila publiku.

BONUS VIDEO:

