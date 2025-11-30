Poznati

"ARENA" NA NOGAMA: Lepa Brena zaigrala kolo šumadijsko (FOTO)

Dušan Cakić

30. 11. 2025. u 17:20

FOLK diva Lepa Brena sinoć je održala koncert u Nemačkoj gde je publici priredila spektakl.

Foto: Privatna arhiva

Brena je svojim fanovima priredila noć za pamćenje, a sudeći po snimcima iz tamošnje Arene zapalila je masu svojim hitovima i neverovatnoj energiji.

Foto: Privatna arhiva

Ono što je mnogima takođe zapalo za oko jesu njeni stajlinzi koje je ponela sinoć.

Legendarna muzička zvezda se prvo pojavila u sakou i crnom miniću, koji je istakao njene vitke noge. Nakon toga, pevačica je obukla ultra kratki beli šorts, a mnogi nisu mogli da poveruju da ima 65 godina.

Foto: Privatna arhiva

Ona je sve vreme đuskala na bini, kao da joj je 20 godina i to je oduševilo sve koji su prisustvovali nastupu.

 

