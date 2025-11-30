RATNI ZLOČINAC NASER ORIĆ SE FOTOGRAFISAO SA LUKASOM I ŠERIFOM KONJEVIĆEM Srpski pevač tvrdi: Ne znam ko je gospodin
RATNI zločinac Naser Orić se na privatnoj zabavi gde je bio gost fotografisao sa pevačima Acom Lukasom i Šerifom Konjevićem
Fotografija Nasera Orića i Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je buru komentara i brojnih reakcija.
Sam Lukas kaže da se te večeri fotografisao sa velikim brojem ljudi i da se ne seća svakoga pojedinačno.
- Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - poručio je pevač za Kurir.
