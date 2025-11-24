"NOĆ MI TE DUGUJE", "LEPI GROME MOJ", "ROMALE, ROMALI": Pesme zbog kojih plačemo i veslimo se, a napisala ih je LJilja Jorgovanović

LjILjANA Jorgovanović, srpski tekstopisac i novinar, umrla je u 66. godini života nakon borbe sa teškom bolešću

Estrada duboko žali za njenim odlaskom, a prvi su se oglasili Milica Pavlović, Aleksandar Milić Mili i Saša Lazić.

Ljilja je bila jako bitan faktor u karijeri Milice Pavlović pa joj je napisala gotovo sve najveće hitove. "Kučketina", "Ona nosi pradu", "Praštaj" i mnoge druge pesme potpisala je upravo Ljilja. Foto: ATA images/A. Ahel

Ljiljana Jorgovanović sarađivala je i sa Marinom Tucaković, a pisala je pesme i za najveće srpske zvezde poput: Cece, Zdravka Čolića, Ace Lukasa, Željka Joksimovića Džeja.

Neki od njenih hitova koji se pevaju i danas su: Noć mi te duguje (Zdravko Čolić), Lepi grome moj (Ceca), Rasulo (Ceca), Gore od ljubavi (Ceca), Zabranjeni grad (Ceca), "Manta Manta" (Ceca), "39 sa 2" (Ceca), Slavija (Džej), Romale Romali (Ana Nikolić), Đavo (Ana Nikolić), Vatra (Ana Nikolić). Šta ostane kada padnu haljine (Vesna Zmijanac),Gadura (Željko Joksimović), Alo budalo (Aca Lukas) i mnogi drugi... Foto: Miloš Nadaždin

Pre nego što se okrenula folk muzici, sarađivala je sa pop, rok i novotalasnim izvođačima. Leontini je napisala pesmu "Crno pa se ne vidi" koja je obeležila pevačicinu karijeru. Ipak, doživela je veliki uspeh i pišući pesme zajedno sa svojom asistentkinjom Marinom Tucaković.

