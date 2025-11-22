ODAKLE JOJ PRAVO: Marina Visković snimila spot u crkvi, društvene mreže se usijale, a oglasio se i njen tim - "To se naplaćuje" (FOTO)

POP pevačica Marina Visković nije ni slutila da će spot za njenu novu pesmu "Sporedna uloga" izazvati tako veliku pažnju.

Foto: Filip Nadaški

Nakon scena hapšenja koje su se komentarisale prethodnih dana, na društvenim mrežama pojavile su se informacije da je ekranizacija numere bila u jednoj katoličkoj crkvi. Foto: Filip Nadaški

Na mreži X nekoliko korisnika postavilo je pitanje: "Odakle joj pravo da snima spot u crkvi", pa se povela rasprava oko toga da li je trebalo da se na svetom mestu ekranizuje njena nova numera ili ne.

Sporedna uloga je za samo tri dana već u trendingu, a pozitivni komentari na račun ove emotivne balade se samo nižu, no postoje i oni kojima se nije dopalo to što je pevačica snimila spot u crkvi. Foto: Filip Nadaški

Oglasio se i pevačicin tim

Kako bismo proverili šta se krije iza cele priče, kontaktirali smo Marinu, međutim do izlaska ovog teksta ona nije bila dostupna na broj poznat redakciji. S druge strane, reditelj spota Filip Nadaski bio je spreman da odgovori na naša pitanja.

- Spot je sniman u napuštenoj katoličkoj crkvi u Putincima, uz urednu dozvolu ljudi koji upravljaju tim objektom. Proces je jednostavan: objasni se ideja, pošalje se zahtev i, ako je sve u redu, dobija se termin za snimanje - rekao nam je on i otkrio kako je došao na ideju da spot za "Sporednu ulogu" snima u crkvi.

- Crkvu sam odabrao zbog njenog izgleda i specifične atmosfere koja je bila idealna za vizuelni pravac koji sam želeo. Cilj je bio da spot ima filmski karakter, sa dozom drame koja odgovara energiji pesme.

Na pitanje da li se iznajmljivanje crkve naplaćuje, rekao je:

- Korišćenje ovakvog prostora naplaćuje se u zavisnosti od trajanja snimanja i tipa projekta.

