LENNY KRAVITZ sledeće godine u BEOGRADU–Koncert zakazan za 17. JUN NA UŠĆU, ULAZNICE dostupne OD DANAS!

Danas je počela prodaja ulaznica za jedan od najvažnijih muzičkih događaja naredne godine: povratak četvorostrukog GRAMMY® pobednika, tekstopisca, producenta, multiinstrumentaliste i globalne ikone, Lennyja Kravitza, koji 17. juna stiže na Ušće u sklopu svoje velike svetske turneje Lenny Kravitz Live 2026. Nakon gotovo dve decenije, jedan od najuticajnijih savremenih umetnika vraća se pred srpsku publiku, donoseći energiju i stvaralaštvo koja su obeležila više od tri decenije njegove karijere.

FOTO: Mia Ross

Ulaznice su od danas dostupne putem sajta eFinity i aplikacije, a očekuje se ogromno interesovanje, budući da je Kravitz tokom svoje prethodne turneje Blue Electric Light 2025 beležio rasprodate koncerte širom sveta.

Njegov istoimeni 12. studijski album, objavljen 2025. godine, proglašen je jednim od najboljih u njegovoj diskografiji, dok je period njegovog stvaralačkog uspona koji mediji nazivaju „Lennaissance“ potvrdio prestižnim nagradama – zvezdom na Holivudskoj stazi slavnih, nagradama „Music Icon Award“, „Best Rock Award“ i „Fashion Icon Award“.

FOTO: Mia Ross

Kroz svoju dugogodišnju karijeru, Kravitz je prodao preko 50 miliona albuma, sarađivao sa najvećim svetskim brendovima, osnovao dizajnerski studio Kravitz Design, objavio knjige i memoare, ostvario zapažene filmske uloge i postao jedno od najupečatljivijih lica pop-kulture. Poznat po autentičnom spoju rocka, soula i funka, jedinstvenom vizuelnom identitetu, kao i eksplozivnoj scenskoj energiji i prepoznatljivom muzičkom potpisu, Lenny Kravitz i dalje ostaje simbol sirove, autentične snage koja osvaja publiku širom sveta.

FOTO: Mia Ross

Osim sajta i aplikacije eFinity, ulaznice za ovaj rok spektakl možete kupiti i na svim eFinity prodajnim mestima: na blagajnama Sava centra, Beogradske arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 MojKiosk objekata širom Srbije.

Više informacija o rasporedu turneje i datumima može se pronaći na zvaničnoj stranici https://lennykravitz.com te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tik Tok i X.