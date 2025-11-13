KSENIJA KNEŽEVIĆ SPREMA SVADBU: Knez presrećan zbog udaje ćerke, otkrio sve detalje - "Biće to velika fešta" (FOTO)
POZNATI pop pevač Nenad Knežević Knez priprema koncert kojim će 4. decembra obeležiti 33 godine muzičke karijere, ali i ujedno proslaviti svoj 57. rođendan, koji pada dan kasnije, 5. decembra.
- Ne bih ništa menjao, to je nešto što ti Bog odredi. Ja sam blagoslovljen što sam 33 godina u ovom poslu, uz razne uspone i padove. Tu sam gde sam, i dalje radim, ali većim intenzitetom, ali mi to baš prija. Međutim, kada imam nekoliko nastupa zaredom - moji zglobovi to osete i kičma, ali fasada je još dobra - rekao je Nenad Knežević Knez.
Nenadu je pre tri meseca majka preminula, a on je sada pred kamerama priznao da ga je to jako poremetilo, ali da će održati obećanje koje joj je dao.
- Smrt majke me je potpuno paralisalo. Ona se razbolela i sve je jako brzo išlo, ali smo svi imali nadu da će ona to prebroditi. Međutim, desilo se ono najgore i to me je izbacilo iz koloseka u svakom smislu. Kroz posao sam se trudio da nekako sve to prevaziđem i da obećanje dato njoj ispunim, a to je da će ona biti na tom koncertu. U prvom redu će biti jedno mesto upražnjeno i na njemu će biti crvena ruža, koja je i njeno omiljeno cveće bilo, to mesto će biti njeno - rekao je Knez, pa dodao:
- Biće mi jako teško dok budem gledao u tu stolicu, ali sa druge strane će mi to dati i snagu.
Knez je potom progovorio i o malo lepšim temama, otkrio je detalje svadbe koje sprema njegova ćerka Ksenija Knežević.
- Ksenija je krenula sa pripremama za svadnu. Sada traže neki prostor, dvoume se između dve sale. Biće to sve super. Oni planiraju veliku svadbu, biće dosta zvanica, a ja se baš mnog radujem. Uzbuđen sam i jedva čekam da se to desi. Ona još nije izabrala venčanicu, ali ima fore. Svadba će biti krajem maja, početkom juna - rekao je on, pa priznao da će pustiti suze kada bude svoju naslednicu video u venčanici.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
ŠTA SPREMAJU BRITANCI NA BALKANU: Specijalac održao sastanak sa vojim liderima Albanije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Prištine
SPECIJALNI izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs organizovala je sastanak sa vojnim liderima Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, BiH i samoproglašenog Kosova, koje je predstavljao zamenik komandanta KBS-a general-major Enver Čikaći.
13. 11. 2025. u 15:48
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)