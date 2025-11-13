KSENIJA KNEŽEVIĆ SPREMA SVADBU: Knez presrećan zbog udaje ćerke, otkrio sve detalje - "Biće to velika fešta" (FOTO)

POZNATI pop pevač Nenad Knežević Knez priprema koncert kojim će 4. decembra obeležiti 33 godine muzičke karijere, ali i ujedno proslaviti svoj 57. rođendan, koji pada dan kasnije, 5. decembra.

Foto Novosti

- Ne bih ništa menjao, to je nešto što ti Bog odredi. Ja sam blagoslovljen što sam 33 godina u ovom poslu, uz razne uspone i padove. Tu sam gde sam, i dalje radim, ali većim intenzitetom, ali mi to baš prija. Međutim, kada imam nekoliko nastupa zaredom - moji zglobovi to osete i kičma, ali fasada je još dobra - rekao je Nenad Knežević Knez. Foto: ATA Images

Nenadu je pre tri meseca majka preminula, a on je sada pred kamerama priznao da ga je to jako poremetilo, ali da će održati obećanje koje joj je dao.

- Smrt majke me je potpuno paralisalo. Ona se razbolela i sve je jako brzo išlo, ali smo svi imali nadu da će ona to prebroditi. Međutim, desilo se ono najgore i to me je izbacilo iz koloseka u svakom smislu. Kroz posao sam se trudio da nekako sve to prevaziđem i da obećanje dato njoj ispunim, a to je da će ona biti na tom koncertu. U prvom redu će biti jedno mesto upražnjeno i na njemu će biti crvena ruža, koja je i njeno omiljeno cveće bilo, to mesto će biti njeno - rekao je Knez, pa dodao:

- Biće mi jako teško dok budem gledao u tu stolicu, ali sa druge strane će mi to dati i snagu. Foto Instagram

Knez je potom progovorio i o malo lepšim temama, otkrio je detalje svadbe koje sprema njegova ćerka Ksenija Knežević.

- Ksenija je krenula sa pripremama za svadnu. Sada traže neki prostor, dvoume se između dve sale. Biće to sve super. Oni planiraju veliku svadbu, biće dosta zvanica, a ja se baš mnog radujem. Uzbuđen sam i jedva čekam da se to desi. Ona još nije izabrala venčanicu, ali ima fore. Svadba će biti krajem maja, početkom juna - rekao je on, pa priznao da će pustiti suze kada bude svoju naslednicu video u venčanici.

