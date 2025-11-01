"SAD DA ME VIDI, REKAO BI..." Prvi rođendan Suzane Jovanović nakon smrti supruga

NAPUNILA je 56. godina, a ovo je prvi rođendan koji obeležava bez supruga Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta ove godine, nakon teške bolesti.

Foto: Sarić S./Printskrin/Jutjub/Grand Online

Inače, Jovanovićeva je nedavno kroz suze pričala o smrti njenog supruga, kog je volela i uz kog je bila do poslednjeg dana.

- Trudim se da budem dobro, sanjam ga svaki dan. Ovo sve je jako emotivno za mene večeras i stresno. Trudim se da budem na visini zadatka. Da je pored mene rekao bi mi: "Sule, osmehuj se samo jer najviše volim tvoj osmeh". Oseća se njegovo prisustvo ovde, njegov duh i njegova energija. Osećaće se dok god budu postojale "Zvezde Granda" za koje se davao ne 100% nego 1.000%. Izgarao je za svoj posao i voleo ga, za ljude sa kojima je radio i za ovu decu koju je stvarao 20 godina. Mnogo toga mi je usadio i mnogo toga sam naučila uz njega -rekla je nedavno Suzana Jovanović i dodala:

- Sad da me vidi rekao bi, kao što je uvek govorio kad me vidi sređenu, "Pa ja nisam znao kako sam lepu ženu oženio". Nedostajaće mi to. Ovih dana je puno tračeva, ali se ne bavim njima, ko je, šta i zašto rekao. Mrtva usta ne govore. Ne kaže se bez potrebe da se o pokojniku treba pričati samo najlepše. Ne samo o Saši, nego o svakome. Žao mi je onih koji se time bave. Duša me boli od takvih stvari, ali nadam se da će ti ljudi pronaći radost u sebi i u životu. Nadam se da će biti srećni. Najemotivnije će mi pasti izlazak na scenu jer treba da uradim ono što je on uradio, ali ću se truditi da budem dostojanstvena u svom bolu i svojoj patnji. Njega nema, pa ga nema, ali će živeti kroz dela. Aleksandra je isuviše bila vezana za njega - rekla je udovica.

(Alo)

BONUS VIDEO