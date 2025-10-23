„45 GODINA ORGAZMA“ U „FABRICI“: Kultni rok bend završava rođendansku turneju u Novom Sadu

ELEKTRIČNI orgazam, naš kultni rokenrol bend, staviće tačku na turneju „45 godina Orgazma“, u „Fabrici“, Studentskog kulturnog centra Novog Sada, 26. decembra.

Ovogodišnja, višemesečna turneja, kojom bend obeležava četiri i po decenije rada, startovala je koncertom u Nišu u avgustu, a nastavljena koncertima u Srbiji, regionu, SAD i Kanadi.

Repertoar će biti presek dosadašnje bogate muzičke karijere benda.

Foto: Wood.rs Električni orgazam

Organizatori ističu da će koncertu prethoditi otvaranje izložbe fotografija Električnog orgazma, čiji je autor Wood RS, takođe u SKC „Fabrika“ uz slobodan ulaz.

Ulaznice za koncert će se naplaćivati, promotivna cena je 1.800 dinara a redovna cena u pretprodaji biće 2.000 dinara. Na dan koncerta, ulaznice će moći da se kupe i na biletarnici Fabrike po ceni od 2.500 dinara.