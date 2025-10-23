„45 GODINA ORGAZMA“ U „FABRICI“: Kultni rok bend završava rođendansku turneju u Novom Sadu
ELEKTRIČNI orgazam, naš kultni rokenrol bend, staviće tačku na turneju „45 godina Orgazma“, u „Fabrici“, Studentskog kulturnog centra Novog Sada, 26. decembra.
Ovogodišnja, višemesečna turneja, kojom bend obeležava četiri i po decenije rada, startovala je koncertom u Nišu u avgustu, a nastavljena koncertima u Srbiji, regionu, SAD i Kanadi.
Repertoar će biti presek dosadašnje bogate muzičke karijere benda.
Organizatori ističu da će koncertu prethoditi otvaranje izložbe fotografija Električnog orgazma, čiji je autor Wood RS, takođe u SKC „Fabrika“ uz slobodan ulaz.
Ulaznice za koncert će se naplaćivati, promotivna cena je 1.800 dinara a redovna cena u pretprodaji biće 2.000 dinara. Na dan koncerta, ulaznice će moći da se kupe i na biletarnici Fabrike po ceni od 2.500 dinara.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)