Koncert Barcelona Gipsy balKan Orchestra 17.10.2025. u Sava centru sa vrhunskim gostima

APSOLUTNI miljenici domaće publike, svetski poznata atrakcija world music scene, čuveni međunarodni ansambl Barcelona Gipsy balKan Orchestra, održaće beogradski koncert 17. oktobra 2025. sa početkom u 20 časova u Sava centru, na muzičkom spektaklu pod nazivom „Balkan Reunion”.

Foto: Dani Carbonell

Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.



Za naše podneblje najznačajnije ime u bendu je Ivan Kovačević, rođeni Beograđanin koji već oko dve decenije živi u Barseloni i sa svojim prijateljima čini bend Barcelona Gipsy balKan Orchestra. Ovaj bend je krajem 2020. objavio album “Nova Era” a 2024. album „7“ sa novom pevačicom Margeritom Abitom poreklom sa Sicilije, sa kojom je objavio obradu čuvene pesme „Marijo deli bela Kumrijo“ i čuvenu pesmu Silvane Armenulić „Ciganine sviraj, sviraj“. Na albumu „7“ izdvojila se originalna pesma Ive Knežević „Tisom tiše“ inspirisana predelima Vojvodine, čiji je tekst pun simbolike običaja, a melodija evocira letnje noći na salašu, praćene laganim notama čardaša.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra je rado viđen širom sveta i izvodi pesme na mnogim jezicima: španskom, srpskom, ruskom, romskom, italijanskom,... Sedište benda je u Barseloni i trenutno nastupa sa članovima: Margerita Abita (vokal, Italija), Ivan Kovačević (kontrabas, Srbija), Julien Čanal (gitara, Francuska), Albert Enkaminanko (perkusije, Španija, Pere Nolasc Turu (violina, Katalonija - Španija), Fernando Salinas Olkoz (harmonika, Španija), Havi Pendon (klarinet, Španija).

Foto: Aleksandar Mihajlovic

Ovaj ansambl održao je koncerte u Barseloni i Beogradu 2017. na kojima je gost bio Bora Dugić, a 2022. održali su unapred rasprodat koncert u Botaničkoj bašti u okviru Garden Sessions serije koncerata. Na proleće 2025. objavili su singl „Zrejlo je žito“ .

Danica Krstić je čuvena po svom izvanrednom izvođenju etno muzike i očuvanju tradicionalne balkanske i srpske baštine. Bila je jedan od pobednika TV serijala „Šljivik“ - pobedu je odnela u kategoriji vokalnih solista. Kao članica grupe „Sanja Ilić i Balkanika“, pevala je pesmu „Nova deca“ sa kojom je grupa odnela pobedu na lokalnom izboru za Pesmu Evrovizije 2018. i predstavljala je Srbiju na Pesmi Evrovizije. Učestvovala je u Srbiji u inostranstvu na mnogobrojnim koncertima, zajedno sa najpoznatijim imenima srpske scene. Foto: Agencija Swissgart Mađarski violinista Robi Lakatoš davno je proglašen „kraljem ciganske violine“. On je predstavnik čuvene dinastije Lakatoš, romskih muzičara, koji se više od 150 godina smatraju najboljim violinistima sveta u žanru popularne muzike. Sam Robi Lakatoš je priznati virtuoz, „violinista sa najbržim prstima na svetu“ kako je objavljeno u „Dejli Telegrafu“. Poznat je po tome što uspešno kombinuje više žanrova, među kojima su klasična muzika, džez i mađarska romska muzika.

Foto: Dorota Holubova Ljubomir Gašpar, cimbalista i aranžer, osnovao je brojne muzičke projekte, uspešno nastupa u svojoj domovini Slovačkoj, kao i na međunarodnoj sceni. Takođe je gostujući muzičar u mnogim tradicionalnim, džez i „world music“ ansamblima. Gašpar je tokom svoje muzičke karijere stvorio svoja prepoznatljiva dela u oblasti muzike.

Barcelona Gipsy balKan Orchestra predstavljaju svoj autorski materijal, kako instrumentalni tako i vokalni. Tradicija muzike balkanskih zemalja je glavni motiv kompozicija ove grupe iz katalonske prestonice. Koncert u Sava centru organizuje Centar beogradskih festivala (CEBEF). U želji da sa Beogradom podele jedno nezaboravno iskustvo, Barcelona Gipsy balKan Orchestra saziva novi Balkan Reunion, jedinstveno veče u sali koja je već više od pola veka simbol jednog glavnog grada.