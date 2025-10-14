UMRO VLADIMIR BLAŽEV PANČO: Pevač DNK grupe se sedam meseci borio za život nakon požara u diskoteci u Kočanima

NAKON skoro sedam meseci lečenja Vladimir Blažev Pančo preminuo je jutros u bolnici, prenose mediji.

Foto: InstagramPrintscreen/djshortypofficia

Pančo je nastadao u diskoteci "Puls" u Kočanima gde je pogunulo 62 ljudi, a preko 200 povređeno.

Kolege, prijatelji i rođaci se opraštaju od Panča na društvenim mrežama

Vladimir Blažev-Pančo iz DNK grupe, je bio jedan od glavnih vokala ove grupe.

Vladimir Blažev, poznatiji kao Pančo, bio je DNK-a, ali i prepoznatljivo lice makedonske urbane scene. Rođen i odrastao u Skoplju, Pančo je karijeru izgradio na velikom talentu.

Osim što stoji na čelu DNK-a, Pančo se oprobao i kao solo izvođač, Đ i producent. Radio je sa mnogim zvezdama sa Balkana, a posebno je izdvojio Sergeja Ćetkovića kao njegovog velikog prijatelja.

U diskoteci "Puls" u Kočanima 16. marta ove godine izbio je požar usled nedozvoljene upotrebe pirotehnike tokom koncerta grupe DNK u kojem su poginule 62 osobe.

Diskoteka je radila bez važeće dozvole i kršila je brojne standarde bezbednosti.

Tužilaštvo je podiglo optužnice protiv 37 fizičkih i tri pravna lica.