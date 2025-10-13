NA VESELJU PROGOVORILI O SVOM VENČANJU: LJuba Perućica i Katarina Kolozeus istakli da nisu imali para da se vrate kuću sa svoje svadbe (FOTO)
ESTRADNI par Ljuba Perućica i katarina Kolozeus večeras su došli na gala svadbu kod Urša Živkovića i njegove supruge Jovane, a tom prilikom govorili su i o svom venčanju i prevarama.
- Planiramo da pre jutra ne idemo kući, i na našoj svadbi u 6h sati ujutru smo molili goste da napuste salu. Mi nismo imali pare da odemo kući sa svadbe, za taksti nismo imali, gazda restorana nas je vozio kući - rekli su Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina.
Obavezno ću večeras zapevati. Kad se malo popije obavezno bude svađa među nama pevačima i svi se otimamo za mikrofon. Mi tek na kraju kad sednemo nas 20, 30 kolega i prijatelja onda zapevamo za našu dušu i to su obično pesme koje nisu standarne i stare su. Večeras svi pijemo - pričao je Ljuba Perućica, a onda su progovorili o prevarama:
On ako hoće nešto da petlja, petljaće, ja ako hoću nešto da petljam, petljaću, Mi se trudimo da imamo lep odnosi i ne razdvajamo se" - rekla je Katarina.
Mlada oduševila u beloj venčanici
Jovana je ponela dugu venčanicu koja je na sebi imala til, čipku, ali i smeliji providni materijal oko dekoltea.
Njih dvoje vidno raspoloženi, jedva su čekali ovaj dan, pa ne sumnjaju da će biti žurka za pamćenje.
