Poznati

NA VESELJU PROGOVORILI O SVOM VENČANJU: LJuba Perućica i Katarina Kolozeus istakli da nisu imali para da se vrate kuću sa svoje svadbe (FOTO)

Dušan Cakić

13. 10. 2025. u 21:57

ESTRADNI par Ljuba Perućica i katarina Kolozeus večeras su došli na gala svadbu kod Urša Živkovića i njegove supruge Jovane, a tom prilikom govorili su i o svom venčanju i prevarama.

НА ВЕСЕЉУ ПРОГОВОРИЛИ О СВОМ ВЕНЧАЊУ: Љуба Перућица и Катарина Колозеус истакли да нису имали пара да се врате кућу са своје свадбе (ФОТО)

Foto: Novosti

- Planiramo da pre jutra ne idemo kući, i na našoj svadbi u 6h sati ujutru smo molili goste da napuste salu. Mi nismo imali pare da odemo kući sa svadbe, za taksti nismo imali, gazda restorana nas je vozio kući - rekli su Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina.

Foto: Novosti

Obavezno ću večeras zapevati. Kad se malo popije obavezno bude svađa među nama pevačima i svi se otimamo za mikrofon. Mi tek na kraju kad sednemo nas 20, 30 kolega i prijatelja onda zapevamo za našu dušu i to su obično pesme koje nisu standarne i stare su. Večeras svi pijemo - pričao je Ljuba Perućica, a onda su progovorili o prevarama:

Foto: Novosti

On ako hoće nešto da petlja, petljaće, ja ako hoću nešto da petljam, petljaću, Mi se trudimo da imamo lep odnosi i ne razdvajamo se" - rekla je Katarina.

Foto: Novosti

Mlada oduševila u beloj venčanici

Jovana je ponela dugu venčanicu koja je na sebi imala til, čipku, ali i smeliji providni materijal oko dekoltea.

Njih dvoje vidno raspoloženi, jedva su čekali ovaj dan, pa ne sumnjaju da će biti žurka za pamćenje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!: U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)

"DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!": U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)