PREMINUO POZNATI GLUMAC: "Držao se kao ratnik da bi sačekao da se pozdravi"

RON Din, glumac poznat po ulogama u filmovima "Risky Business" i "The Breakfast Club", preminuo je 5. oktobra u 87. godini života.

foto: wiktionary

Uzrok smrti nije poznat. Vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova partnerka, Megi Nef .

- Preminuo je tačno u 16 časova, nakon što su se njegove voljene sestre oprostile od njega - rekla je Nef.

"Držao se kao ratnik da bi sačekao da se pozdravi sa svojim malim sestrama. Onda smo ostali sami, i u mom naručju, držala sam ga za ruku. Verovao mi je kada sam mu rekla da je u redu da pusti. Kakva čast!"

Rođen u Čikagu, Din je karijeru započeo igrajući policajce i vojne oficire. Jedna od njegovih prvih uloga bila je u filmu "Risky Business", gde je glumio uz Toma Kruza.

Takođe je glumio u filmu "The Package" sa Tomijem Li Džounsom i Džinom Hekmanom, i pojavio se uz Vilijama Šatnera u seriji "T.J. Hooker".

U kultnom filmu "The Breakfast Club" Džona Hjusa, Din je tumačio oca Endija, koga je glumio Emilio Estevez. Takođe se pojavio i u filmu "The Dark Knight" Kristofera Nolana.

Din je često sarađivao sa rediteljem Endruom Dejvisom. Glumio je u više njegovih filmova, uključujući:

"The Fugitive"

„Code of Silence"

"Above the Law"

"Steal Big Steal Little"

"Chain Reaction"

"The Guardian"

Na televiziji, Din je imao brojne uloge u serijama kao što su:

"Murder, She Wrote", "Frasier", "ER", "Chicago Hope", "NYPD Blue", "The West Wing",

"CSI: Crime Scene Investigation", "Without a Trace", "Numb3rs", "Cold Case" i "Still Standing".

Godine 1996, bio je nominovan za Joseph Jefferson nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu u predstavi "Supple in Combat"sa čuvenim teppenwolf Theatre Company.

Din je redovno nastupao na čikaškim pozorišnim scenama, uključujući i čuvenu produkciju David Mametovog "Lakeboat" u Goodman Theatre-u , 1982. godine.

(Variety.com)