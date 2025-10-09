PREMINUO POZNATI GLUMAC: "Držao se kao ratnik da bi sačekao da se pozdravi"
RON Din, glumac poznat po ulogama u filmovima "Risky Business" i "The Breakfast Club", preminuo je 5. oktobra u 87. godini života.
Uzrok smrti nije poznat. Vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova partnerka, Megi Nef .
- Preminuo je tačno u 16 časova, nakon što su se njegove voljene sestre oprostile od njega - rekla je Nef.
"Držao se kao ratnik da bi sačekao da se pozdravi sa svojim malim sestrama. Onda smo ostali sami, i u mom naručju, držala sam ga za ruku. Verovao mi je kada sam mu rekla da je u redu da pusti. Kakva čast!"
Rođen u Čikagu, Din je karijeru započeo igrajući policajce i vojne oficire. Jedna od njegovih prvih uloga bila je u filmu "Risky Business", gde je glumio uz Toma Kruza.
Takođe je glumio u filmu "The Package" sa Tomijem Li Džounsom i Džinom Hekmanom, i pojavio se uz Vilijama Šatnera u seriji "T.J. Hooker".
U kultnom filmu "The Breakfast Club" Džona Hjusa, Din je tumačio oca Endija, koga je glumio Emilio Estevez. Takođe se pojavio i u filmu "The Dark Knight" Kristofera Nolana.
Din je često sarađivao sa rediteljem Endruom Dejvisom. Glumio je u više njegovih filmova, uključujući:
"The Fugitive"
„Code of Silence"
"Above the Law"
"Steal Big Steal Little"
"Chain Reaction"
"The Guardian"
Na televiziji, Din je imao brojne uloge u serijama kao što su:
"Murder, She Wrote", "Frasier", "ER", "Chicago Hope", "NYPD Blue", "The West Wing",
"CSI: Crime Scene Investigation", "Without a Trace", "Numb3rs", "Cold Case" i "Still Standing".
Godine 1996, bio je nominovan za Joseph Jefferson nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu u predstavi "Supple in Combat"sa čuvenim teppenwolf Theatre Company.
Din je redovno nastupao na čikaškim pozorišnim scenama, uključujući i čuvenu produkciju David Mametovog "Lakeboat" u Goodman Theatre-u , 1982. godine.
(Variety.com)
Preporučujemo
HALID BEŠLIĆ DOBIJA ULICU? Pokrenuta inicijativa, evo i gde
09. 10. 2025. u 14:05
POTRESNA PORUKA IVANE MIHIĆ: "Hercegovče moj dragi, zagrli mi tatu, čuvajte nas odozgo"
09. 10. 2025. u 12:30
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)