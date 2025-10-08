PRE SAMO NEDELJU DANA SMO SE VIDELI: Dragana Mirković slomljena zbog Halidove smrti - "Nedostaješ previše"
BOSANSKOHERCEGOVAČKI pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je u 72. godini u Sarajevu posle teške bolesti, a estradna scena Srbije i regiona potresena je njegovim odlaskom, a Halidove hitove voleli su svi, a bio je omiljeni pevač i među sportistima.
Čitav Balkan, poznati, prijatelji i porodica opraštaju se od velikana, a estrada je zavijena u crno.
Muzička balkanska zvezda Dragana Mirković se emotivnom objavom oprostla od kolege i prijatelja. Ona je objavila snimak njihovog poslednjeg zajedničkog gostovanja na televiziji na pisala:
- Dragi moj Halide, pre samo nedelju dana smo se videli i bio si nasmejan, veseo i raspoložen za razgovor! Nedostaješ previše moj dragi prijatelju.
