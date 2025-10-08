NE MOGU DA SAKRIJU TUGU: Žiri "Pinkovih zvezda" u suzama zbog Halida Bešlića (FOTO)

PEVAČ narodne muzike Halid Bešlić preminuo je juče, 7. oktobra u 72. godini, posle teške bolesti.

Pevačica narodne muzike Zorica Brunclik, koja je Halidom bila dobra prijateljica ne može i dalje da sakrije tugu.

- Kada sam imala koncert u Areni, on je bez pogovora pristao da bude moj gost, nije pitao ni gde, ni kada, ni koliko treba da peva, počela je priču Zorica i odmah zaplakala.

Vidno potresena, otkrila je pred okupljenim novinarima da neće prisustvovati njegovoj sahrani, a razlog za tu odluku objasnila je kroz suze.

- Neću otići na Halidovu sahranu, ne bih mogla to da izdržim - rekla je Zorica.

- Mi smo se vrlo uvažavali i poštovali. Jednom sam slučajno ispričala: On je prvi put zapevao kod mene na koncertu. Toliko je brzo pričao i toliko je bio zahvalan da je krenuo da govori, a ja mu kažem: "Halide, dušo, je l' može sad to an 33, jer je ovo na 78." On to nikad nije zaboravio, i kada sam pevala u Areni, on nije pitao ništa, ni kada treba da peva, ni koliko, ni sa kim, ni kako će da dođe... On je došao i iste noći se odmah vratio, morao je... Postoje neki ljudi i neke generacije koje su mnogo drugačije od ovih danas, svaka mu čast – istakla je ona kroz suze.

- Pamtiću ga po dobrim pesmama, ali on svakako mene po tom stilu i ponašanju podseća Meha Puzića, to je to ponašanje. On je poslednji u toj sarajevskoj raji. Da treba da vas prenese rukama sada, on bi rekao: "Čekaj, da se ne isprljaš..." eto, takav je on bio – zaćutala je pevačica. Foto: Novosti

Za vreme svog života, pored svojih velkih hitova, Halid Bešlić je snimio i duet sa koleginicom folk zvezdom Violetom Viki Miljković, "Ne zna juče da je sad".

- Ne ivici sam suza, jako mi je žao, bili smo veliki prijatelju. Samo pre nedelju dana smo se videli u Sarajevu, posetila sam ga u bolnici i ništa mi toliko nije ukazivalo da će se ovo desiti, nema sam. Jedan dan se veseliš, drugi dan tuguješ. Pitam se hoće li se završiti ova godina. Izgubila sam velikog prijatelja Sašu Popovića, mog brata Vladicu, Halida Bešlića sad - rekla je Viki za naš list te otkrila da li će ići na sahranu u Sarajevo.

- Trebalo je da imamo u ponedeljak snimanje, zamolila sam da se pomeri, jer ću ići u Sarajevo na sahranu. Ne ulazim u to ko će ići, a ko ne, idem da ga ispoštujem - bila je izričita pevačica, koja se sa Bešlićem čula u avgustu mesecu kada je legendarni muzičar dobio pozivnicu da dođe na punoletstvo pevačicinog sina.

- Čula sam se sa Halidom u avgustu, zvala sam ga da dođe na punoletstvo, rekao je da hoće samo da završi preglede. Imali smo zajednički duet, bio je uvek veseo, raspoložen, mnogo saveta sam dobila od njega – zaključila nam je folk zvezda. Foto: Novosti

Muzička diva Jelena Karleuša nije poznalavala Halida, ali kako nam je istakla čitava situacija ju je podsetila i vratila na period kada je gledala kako se njena majka Divna Karleuša bori protiv iste bolesti.

- Nisam ga poznavala, ali imam veliko poštovanje za legendu narodne muzike i za nekoga ko je ostavio veliki broj hitova. Žao mi je, imala sam sličnu borbu u svojoj kući, sa majkom. Kada sam još odavno čula da je bolestan, znala sam kojim tokom će to ići. Uključila sam se, čitala sam više vesti o njemu i nažalost to se desilo. Red je da se više priča o bolesti kancer koja razara našu planetu. Bavimo se sporednim stvarima, a kao vrsta izumiremo od raka. Trenutno je na nivou epidemije, bukvalno ne znam porodicu koja nema člana koji ima neki oblik kancera. To treba jako da nas brine jer kažu da oboli svaka treća osoba, nas je u ovoj prostoriji desetak, što znači da će nas troje... To je strašna stvar - rekla je ona i dodala:

- Saučešće porodici, znam kroz šta prolaze sada i mogu samo da predpostavim iz iskustva kroz šta su sve prošli. Jedino što mogu je da iskažem veliku podršku svima koji prolaze kroz to, jer je u pitanju ekstremna borba i čoveka koji se leči i cele porodice koja sa njim prolazi.

