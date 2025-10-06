ANDREJ IMAO SAMO JEDNU ŽELJU: Viki Miljković sa suprugom Tašketom i sinom Andrejem pred početak punoletstva (FOTO)
MUZIČKA zvezda Viki Miljković i njen suprug, poznati muzičar Dragan Tašković Taške stigli su na slavlje koje su organizovali povodom punoletstva svog sina Andreja.
Proslava se održava u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a samo po dolasku poznatog para bilo je jasno da će ovo biti veče za pamćenje.
Viki blista u elegantnoj toaleti, a paru osmeh, koji pokazuje koliko su ponosni na svog sina, ne silazi sa lica.
Viki je odlučila da ovaj poseban dan obeleži uz vrhunsku muziku, glamurozan ambijent i odabrane zvanice iz sveta estrade, biznisa i sporta.
- Nismo pravili pporodičnu proslavu jako dugo, od Andrejevom prvog rođendana, a to je 17 godina. Ovo je stvarno važan dan za nas, osećam se prelepo - rekla je ona, pa otkrila da se nekoliko dana unazad priseća prošlosti i Andrejevog odrastanja:
- Juce smo evocirali uspomene, prelistavali stare albume...
Andrej je otkrio da je imao samo jednu želju za 18. rođendan:
- Ja sam samo želeo da napravimo dobru žurku, da se lepo provedemo i da budu tu moji dragio ljudim, sve ostalo smo se privatno dogovorili, voleo bih da mama peva "Mahinalno", eto to - rekao je on, a na pitanje uz koju će pesmu kume Cece Ražnatović razbiti čašu, odgovorio je:
- Ja ne lomim čaše, ja samo rekete lomim. Bavim se tenisom, tako da nikada ne držim čašu, ali volim da slušam sve njene pesme, kao i druge žanrove i stanu muziku.
Taške je otkrio da je na dan kada je rođen njegov sin pustio suzu radosnicu.
