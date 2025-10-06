BRITANSKI MEDIJI: Progoniteljka prišla princu Hariju dva puta tokom njegove nedavne posete domovini

ŽENA koja je poznata kao progoniteljka princa Harija prišla je sinu kralja Čarlsa u dva navrata tokom njegove nedavne posete Velikoj Britaniji, izjavio je izvor iz bezbednosnih službi upoznat sa incidentima, preneo je Rojters.

Foto: Profimedia

Incidenti su se dogodili tokom četvorodnevne posete sina kralja Čarlsa prošlog meseca, jednom prilikom na humanitarnom događaju dodele nagrada, a drugi put tokom njegove posete Centru za proučavanje povreda (CIS), koji je deo Imperijal koledža u Londonu, prenosi Rojters.

Prema pisanju britanskog Telegrafa, osoblje princa Harija je poznavalo tu ženu, jer se nalazila na listi "opsesivnih osoba", koju je sastavila privatna obaveštajna kompanija za njegov lični tim za obezbeđenje.

List navodi da ga je ranije pratila i u Nigeriju.

-Ovakvi incidenti nisu neuobičajeni za članove kraljevske porodice. Međutim, ovaj se razlikuje jer nije bilo policijskog prisustva niti bliskog obezbeđenja, intervenisala su samo dva člana njegovog privatnog tima. Ovog puta su imali sreće jer su prepoznali opsesivnu osobu. Oslanjanje na sreću nije dugoročno rešenje, kazao je izvor.

Portparol princa Harija odbio je da pruži komentar, dok policija navodi da ne daje komentare o bezbednosnim aranžmanima.

U maju je princ Hari izgubio medijski veoma praćenu pravnu bitku protiv britanske vlade zbog odluke da mu se ukine automatska policijska zaštita tokom boravka u Britaniji.

Tokom sudskih ročišta, pravni tim britanske vlade naveo je da je poseban aranžman za princa imao određene prednosti sa stanovišta bezbednosne procene.

Međutim, izvor iz bezbednosnih službi rekao je da se, kao sinu monarha i jednoj od najpoznatijih ličnosti na svetu, nad čitavim ovim pitanjem nadvija neizbežan osećaj zabrinutosti.

Nil Bazu, bivši šef britanske policije za borbu protiv terorizma, rekao je za Telegraf da opsednute osobe predstavljaju najveću pretnju za kraljevsku porodicu.

-Jedini način da se zaustave takve osobe jeste da budete blizu glavne osobe i odmah ih sprečite čim joj se približe, rekao je on.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta