TREĆE DRUŽNJE, ZA SADA: "Leksington" bend sa prestoničkom publikom zapevao i ove noći, a četvrti put biće u decembru (FOTO)

"LEKSINGTON" bend večeras je održao treći zaredom koncert u Beogradu, a i ovoga puta javne ličnosti došle su da uživaju u njihovoj muzici.

Zbog ogromnog interesovanja publike najavljen je i četvrti koncert- 13. decembra. Karte za prethodne termine rasprodate su u rekordnom roku, a dvorana je ponovo bila ispunjena do poslednjeg mesta.