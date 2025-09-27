Poznati

TREĆE DRUŽNJE, ZA SADA: "Leksington" bend sa prestoničkom publikom zapevao i ove noći, a četvrti put biće u decembru (FOTO)

Dušan Cakić

27. 09. 2025. u 23:35

"LEKSINGTON" bend večeras je održao treći zaredom koncert u Beogradu, a i ovoga puta javne ličnosti došle su da uživaju u njihovoj muzici.

ТРЕЋЕ ДРУЖЊЕ, ЗА САДА: Лексингтон бенд са престоничком публиком запевао и ове ноћи, а четврти пут биће у децембру (ФОТО)

Foto: Novosti

Kao i prethodne dve večeri, i treću noć koncert su započeli numerom "Noć pod zvezdama", a u nastavku su ređali svoje najveće hitove.

Foto: Novosti

Frontmen benda, Bojan Vasković je za "Večernje novosti" istakao da mu srce podjednako igra od uzbuđenja i večeras, kao što je bilo i u četvrtak, ali i u petak.

Foto: Novosti

Specijalni gosti na koncertu su Ilda Šaulić i Željko Vasić.

Foto: Novosti

Zbog ogromnog interesovanja publike najavljen je i četvrti koncert- 13. decembra. Karte za prethodne termine rasprodate su u rekordnom roku, a dvorana je ponovo bila ispunjena do poslednjeg mesta.

