TREĆE DRUŽNJE, ZA SADA: "Leksington" bend sa prestoničkom publikom zapevao i ove noći, a četvrti put biće u decembru (FOTO)
"LEKSINGTON" bend večeras je održao treći zaredom koncert u Beogradu, a i ovoga puta javne ličnosti došle su da uživaju u njihovoj muzici.
Kao i prethodne dve večeri, i treću noć koncert su započeli numerom "Noć pod zvezdama", a u nastavku su ređali svoje najveće hitove.
Frontmen benda, Bojan Vasković je za "Večernje novosti" istakao da mu srce podjednako igra od uzbuđenja i večeras, kao što je bilo i u četvrtak, ali i u petak.
Specijalni gosti na koncertu su Ilda Šaulić i Željko Vasić.
Zbog ogromnog interesovanja publike najavljen je i četvrti koncert- 13. decembra. Karte za prethodne termine rasprodate su u rekordnom roku, a dvorana je ponovo bila ispunjena do poslednjeg mesta.
