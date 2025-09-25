NAJBOLJI UZ NAJBOLJE: Saša Matić je dva puta slavio punoletstvo ćerkama, ali uvek je birao isti orkestar (FOTO)

VELIKI muzički spektakl i proslave koje se pamte, upravo tako se mogu opisati osamnaesti rođendani ćerki Saše Matića.

Popularni pevač nije krio koliko mu znači da ti trenuci budu savršeni, a zanimljivo je da je za oba važna događaja izbor orkestra bio isti, orkestar Aleksandra Ace Sofronijevića.

Nedavno je mlađa ćerka slavila punoletstvo, a atmosfera je bila na zavidnom nivou, glamurozna sala, odabrani gosti i prepoznatljiv kvalitet muzičkog programa Sofronijevićevog orkestra. Publika je pevala, igrala i uživala, a kako prenose mediji, slavlje će se dugo prepričavati.

Ono što ovu priču čini još posebnijom jeste činjenica da je Sofronijević svirao i na proslavi 18. rođendana starije ćerke Saše Matića. To je, kako sam Aleksandar često ističe, dokaz da najbolji uvek angažuju najbolje i da poverenje koje mu pružaju najpoznatiji umetnici i porodice dovoljno govori o nivou kvaliteta njegovog orkestra.

- Uvek se trudimo da podignemo energiju na još viši nivo i da gostima priredimo atmosferu koju pamte", rekao je Sofronijević za "Večernje novosti".

Na slavlju su se okupile brojne poznate ličnosti iz sveta muzike i estrade, prijatelji i porodica, a s obzirom na to da je reč o jednoj od najradosnijih noći za Matiće, ništa nije prepušteno slučaju, sve je bilo besprekorno organizovano.

Saša je još jednom pokazao da kada je reč o važnim životnim trenucima, bira proverene saradnike i ljude od poverenja. A orkestar Aleksandra Sofronijevića potvrdio je svoju reputaciju, gde god da zasviraju, atmosfera je nezaboravna.

