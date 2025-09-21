ANDREANA ČEKIĆ ZABLISTALA U VRŠCU: Zapevala pred više od 10 hiljada ljudi i napravila opštu pometnju (FOTO)
FOLK pevačica Andreana Čekić večeras je održala koncert na glavnom gradskom trgu u Vršcu pred više od 10 hiljada ljudi.
Trg u Vršcu bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je zajedno sa njom pevala sve njene hitove, ali i pesme koje je Andreana uvrstila u svoj repertoar.
Noć je bila ispunjena emocijama i sjajnom energijom, a koncert je trajao više od dva sata uz prisustvo velikog broja fanova.
Publika je bacala poklone i strpljivo čekala da se fotografiše sa Andreanom.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)