ANDREANA ČEKIĆ ZABLISTALA U VRŠCU: Zapevala pred više od 10 hiljada ljudi i napravila opštu pometnju (FOTO)

FOLK pevačica Andreana Čekić večeras je održala koncert na glavnom gradskom trgu u Vršcu pred više od 10 hiljada ljudi.

Foto: Novosti

Trg u Vršcu bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a publika je zajedno sa njom pevala sve njene hitove, ali i pesme koje je Andreana uvrstila u svoj repertoar.

Noć je bila ispunjena emocijama i sjajnom energijom, a koncert je trajao više od dva sata uz prisustvo velikog broja fanova.

Foto: Novosti

Publika je bacala poklone i strpljivo čekala da se fotografiše sa Andreanom.

Foto: Novosti