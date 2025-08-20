KRALJ FANKA DANAS BI SLAVIO ROĐENDAN: Idol generacija koji je harao Jugom, pa pao u ponor poroka

NA današnji dan rođen je legendarni Dino Dvornik.

Foto: Printskrin/Jutjub

Sin poznatog glumca Borisa Dvornika, Dino Dvornik, danas bi napunio 61. godinu.

Bio je jedan od najautentičnijih muzičara sa prostora bivše Juge, a ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Rođen je 20. avgusta 1964. godine u Splitu.

Sa bratom Deanom, krenuo je stopama oca u svetu glume, ali je shvatio da je ipak muzika njegova pasija. Godine 1980. okuplja pop sastav "Kineski zid", sa kojim ulazi u svet fank muzike.

Dino je bio sinonim za fank muziku, ali i za svoj kontroverzni karakter. U vreme kada je počeo ozbiljnije da se bavi muzikom, narkotici su zavladali umetničkom scenom, te ni Dino nije odoleo te je upao u kandže poroka. Godine 1989. Dino se venčao sa Danijelom Kuljiš, a nešto kasnije dobio je ćerku Elu.

Sedmog septembra 2008. godine, Dino je nažalost preminuo u svom stanu u Zagrebu od posledica predoziranja koktelom tableta za smirenje i antidepresiva. Samo osamnaest dana pre toga Dino je napunio 44 godine, a šest meseci ranije umro je njegov otac Boris. Iako je ovaj svet napustio mlad, Dino Dvornik i danas živi kroz svoje vanvremenske hitove.

Samo neke od njegovih pesama koje su doživele popularnost jesu: "Zašto praviš slona od mene", "Tebi pripadam", "Jače manijače", "Ti si mi u mislima" i "Lady". Posebno emotivna pesma "Ljubav se zove imenom tvojim" posvećena je njegovoj supruzi Danijeli, koja je uz njega ostala do poslednjeg dana.

Supruga Danijela

Danijela Dvornik, udovica pevača Dine Dvornik progovorila je jednom prilikom o smrti supruga, i tom prilikom otkrila kako se izborila sa raznim pričama nakon što je ostala bez Dina.

- Možda bih, da nisam bila s Dinom, imala neku svoju karijeru, možda sam ja neke svoje stvari zatomila, možda nisam imala vremena s tim da se bakćem, jer mi je on oduzimao previše vremena. Morala sam 24 sata misliti na njega. Imala sam slobodu, ali sam bila užasno ograničena u tome. On nije funkcionisao drugačije. Otišao bi pet dana na put i u tih pet dana bi me zvao 35 puta na dan. Znači otišao je, a nije otišao! Bilo što drugo raditi bilo je nemoguće, jer bi mi on oduzeo toliko energije i fokusa, da se ne bih mogla ni na šta drugo da se usresredim. A imala sam te borbe ko sam i šta sam, to dođe s vremenom - počela je ona i dodala:

- Kada bi neko seo i pitao ga npr. nakon koncerta, mi bi već imali uigrani scenarij. Ja bih počela govoriti: “Dino, meni se spava, ja bih išla kući, 'ajmo doma...”. Tako bih ga spasila od ovih koji ga umaraju, a u očima tih što ga pilaju, bih bila aždaja. Govorili bi: “Ajmeee nije ga htela pustit'!” Oni ne shvataju da nama nije bilo zabavno svako veče, jer mi ujutro imamo svoje obaveze, dok će taj neko ujutru da spava. Onda bi svi govorili: “Daj još 5 minuti, daj još 10 minuti”, a ja bih uzvratila: “Ne može! Idemo! Kupi se i idemo!” Onda bi on rekao: “A šta ću, tako mi je žena rekla, moram ići!” – ispričala je Dvornik pa nastavila:

– Prihvatila sam da misle o meni svašta. Najgori deo tog posla jeste to što te ljudi natežu, rastežu i zgaze. Onda kažu: “Žena ga ubila od droge!” Ja ga ubila?! Pa ja sam ga spasila od droge! Spasila sam mu život 500 puta! Ne samo od droge već i od alkohola, od takvih likova. Zar bi on sa mnom bio 20 godina da sam ja bila aždaja!? Pa mogao je da me ostavi kad je hteo, ali nije! Milion njih mi je došlo i reklo: "On je prekrasan, ali ne bi s njim bio pet minuta!” Ali nije Dino bio takav svaki dan. Kod kuće je bio najnormalnija osoba. Druga bi stvar bila kad bismo izašli i kad je morao ispunjavati očekivanja drugih ljudi. Sve to nosi svoje…– ispričala je Danijela.

Ćerka Ela

Ćerka Dina Dvornika nedavno je progovorila o detinjstvu i prisetila se oca.

- Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior... - ispričala je, dodajući da je Dini bilo najvažnije da su mu muzičari iz benda plaćeni i da koncert bude dobar. Otkrila je i da je imao veliku tremu pre nastupa.

- Nikad nisam odrasla u nekom velikom luksuzu. Moj rođendan je 23., Božić 25., i tada bih dobila samo jedan poklon - ispričala je.

- Živeli smo potpuno normalan život. U nekim trenucima je, naravno, bilo bolje, ali moji roditelji su živeli jako skromno i štedeli su za stan na Malešnici, a tada su morali da dižu kredit - rekla je.

Na kraju je Ella istakla da njen otac ne bi dogurao tako daleko da nije bilo njene majke Danijele.

Tragična smrt

Umro je 2008, međutim, čak i njegova sahrana je bila u "veselom" raspoloženju. Puštana je njegova, kao i muzika koju je Dino voleo. Iako je od tada prošlo već dosta godina, mnogi fanovi se nisu pomirli sa preranim odlaskom legendarnog pevača.

Mali broj njih, međutim, zna da je pravo ime Dina Dvornika bilo - Miljenko.

(Kurir)