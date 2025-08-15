ČETRDESET GODINA LJUBAVI U SRCU VENECIJE: Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš proslavili zavete na mestu gde vreme staje (FOTO)
VENECIJA je ovih dana bila svedok jedne od najlepših ljubavnih priča sa domaće scene.
Legendarna pevačica Zorica Brunclik i njen suprug, istaknuti umetnik i producent Miroljunb Aranđelović Kemiš, obeležili su 40 godina braka obnovom bračnih zaveta, a njihova deca su im priredila iznenađenje koje će zauvek pamtiti.
Na poklon su dobili putovanje u grad romantičnih kanala, uz luksuzni smeštaj u čuvenom hotelu, gde noćenje košta preko hiljadu i petsto evra. Kada su ušli u svoju sobu sa pogledom na Veliki kanal, dočekali su ih šampanjac, jagode u čokoladi i emotivna poruka:
- Od srca čestitamo na 40 godina ljubavi, uživajte u medenim danima. Sa puno ljubavi, vaša deca.
Tokom boravka, Zorica i Kemiš su uživali u svim čarima Venecije, vozili se gondolom kroz uske kanale, šetali mostovima ispod kojih odjekuje šum vode i nazdravljali zalascima sunca. Sve to je bilo nežno podsećanje da prava ljubav ne poznaje godine, već samo trenutke koje čuva zauvek.
- Venecija nas je dočekala u svom najlepšem izdanju, a u srcu samo ljubav. Poklon naše dece, putovanje za pamćenje povodom obnove naših zaveta. Ljubav se ne meri godinama, već trenucima koje zajedno stvaramo - sumirala je Zorica utiske za "Večernje novosti".
Iako su medeni dani prošli u znaku romantike, Zoricu i Kemiša sada čekaju velike obaveze, jer je ona, pored brojnih nastupa, i član žirija velikog muzičkog formata "Pinkove zvezde", a pred njima je sezona puna izazova i novih talenata.
