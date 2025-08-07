TRADICIONALNO DRUŽENJE SA OBOŽAVAOCIMA: Dragan Kojić Keba prošetao među publikom u Sokobanji i ispunjavao muzičke želje (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je večeras veliki koncert u Sokobanji.

Foto: Novosti

Tokom cele večeri publici pevao je svoje najveće hitove, ali i oni sa njim uglas sve pesme od prve do poslednje reči.

U jednom trenutku večeri Dragan se spustio niz stepenice bine i zakoračio u masu, gde su ga sa nestrpljenjem čekali njeni fanovi.

Keba je želeo da između njega i publike ne postoji ograda, pa je sišao u publiku, ispunjavao želje obožavalaca i fotografisiao se sa njima.