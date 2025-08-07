Poznati

TRADICIONALNO DRUŽENJE SA OBOŽAVAOCIMA: Dragan Kojić Keba prošetao među publikom u Sokobanji i ispunjavao muzičke želje (FOTO)

Душан Цакић

07. 08. 2025. u 22:21

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba održao je večeras veliki koncert u Sokobanji.

ТРАДИЦИОНАЛНО ДРУЖЕЊЕ СА ОБОЖАВАОЦИМА: Драган Којић Кеба прошетао међу публиком у Сокобањи и испуњавао музичке жеље (ФОТО)

Foto: Novosti

Tokom cele večeri publici pevao je svoje najveće hitove, ali i oni sa njim uglas sve pesme od prve do poslednje reči.

U jednom trenutku večeri Dragan se spustio niz stepenice bine i zakoračio u masu, gde su ga sa nestrpljenjem čekali njeni fanovi.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Keba je želeo da između njega i publike ne postoji ograda, pa je sišao u publiku, ispunjavao želje obožavalaca i fotografisiao se sa njima.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju