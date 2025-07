LOZNICA JE MOJ GRAD, A JA NJEN SIN: Dragan Kojić Keba muzički novitet poklonio i posvetio rodnom mestu u znak velike zahvalnosti (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba objavio je novu pesmu "Moj grad" koju je posvetio svom rodnom gradu Loznici i time oduševio svoju publiku i sugrađane koji ga prate i vole više od tri decenije.

Foto: Privatna arhiva

Keba je kompletan kantautor nove kompozicije, budući da je sam pisao tekst i komponovao muziku, a aranžman je uradio sa vrsnim rumunskim kompozitorom Džonijem Tudoranom. Foto: Privatna arhiva

Takođe, u narednom periodu publiku našeg folk pevača očekuje i album "Keba ala Rumunija" gde će sve pesme biti na rumunskom jeziku, jer su Keba i Džoni uveliko u studiju i rade na stvaranju ovog novog muzičkog materijala. Foto: Privatna arhiva

Draganovu novu pesmu prati spot, koji je sačinjen od kadrova sa njegovog nedavnog koncerta u rodnoj Loznici, gde je okupio svoje sugrađane na šetalištu, na platou ispred Doma kulture "Vuk Karadžić" u centru grada i pred nekoliko hiljada ljudi još jednom potvrdio da je miljenik nacije, ali i obožavan u svom zavičaju.

- Ova pesma je poklon mom rodnom gradu i velika zahvalnost za sve. Tačno pre 32 godine kada sam sa svojom porodicom otišao za Beograd (gde i dan danas živimo) rekao sam sebi da svaki sledeći put kada dođem u Loznicu biće to samo sledeći dan od dana kada sam i otišao. Prošlo je 30 godina, ali i mom kalendaru to je 30 dana i eto objašnjena kako se napaja moja duša i zašto je još uvek mlada i puna životnog i umetničkog entuzijazma i na sceni i van scene. Drinska voda još uvek postoji u mojim venama, a sećanje na sve ono što sam doživeo i naučio u Loznici i danas me drži u životu i ubrizgava u moju dušu uvek pravu dozu radosti. Uvek ti i vam se vraćam i hvala ti za sve u životu grade moje mladosti - istakao je Keba.

Pored diskografskih noviteta, ovih dana Dragan kreće i sa pripremama za veliki solistički koncert koji će biti 16. oktobra ove godine u MTS dvorani pod nazivom "Muzika Balkana" i za koji jedan od najvećih folk izvođača i kantautora na našoj sceni obećava veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama.