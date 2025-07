PRODALA 3 STANA: Verica Rakočević se razvela, a zbog dugova "na doboš" joj otišla imovina stečena u braku

"U PITANjU su tri zaista velika stana. S ove distance, ako me pitate da li bih to ponovo uradila, ne bih."

Foto: ATA images

Modna kreatorka Verica Rakočević (77) uživa u skladnom braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem.

Pre njega, Verica je bila u braku sa Zoranom Rakočevićem, a nakon razvoda je morala da proda stečenu imovinu.

Salonac koji je izgubila tokom sudskog poravnanja sa Zoranom Rakočevićem nikada ne može da prežali, pisao je ranije "Story". Nekretnina se nalazila na poslednjem spratu zgrade u kojoj i dan-danas ona ima butik.

Foto: Milena Anđela

Skupocena nekretnina, u koju je uložila dosta vremena i novca, stavljena je na prodaju, a dok je deo novca navodno ona dala suprugu, ostatak je, kako tvrdi, iskoristila da plati nagomilana potraživanja.

- Svoja tri stana sam sama zaradila i prodala zbog ulaganja u posao. U pitanju su tri zaista velika stana. S ove distance, ako me pitate da li bih to ponovo uradila, ne bih. Jednostavno ne bih. To mi je donelo samo, kad mi je najteže, da se setim koliko mi je u tom trenutku bilo lepo - izjavila je Verica svojevremeno.

Javnost brujala o venčanju Verice i Veljka

Da podsetimo, venčanje modne kreatorke Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića, 2013. godine ni po čemu nije bilo standardno. Mediji su tada danima brujali samo o njima, a imajući u vidu da je razlika u godinama između njih 35 godina, mnogi su im predviđali brodolom, koji su oni demantovali na najbolji mogući način, tako što su ostali zajedno i dan danas se jednako vole i kao i tada.

Foto: ATA images/Printskrin/Instagram/kuzmancevicv

‒ Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo ‒ otkrila je, Verica svojevremeno u emisiji „Venčanje od A do Da“ malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.

