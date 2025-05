TEA TAIROVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Osoba sam trenutka i sadašnjosti (FOTO)

KAO kompozitor, tekstopisac, izvođač, producent i idejni tvorac novog albuma mogu da kažem veliko hvala svima. Mojoj publici, jer nije reč samo o zahvalnosti, već i o vašim životnim pričama koje proživljavate i preživljavate uz moju muziku. Ona govori o svemu onome o čemu ja ne pričam. Muzika je sve ono o čemu čovek ne govori a dešava mu se.

Foto: Andreja Damnjanović

U jednom dahu, ovako iskreno za "Novosti" govori pevačica Tea Tairović. Regionalna muzička zvezda, koja je sa novim, četvrtim studijskim albumom "Aska", kao i sa prethodna tri, uspela da se pozicionira u sam vrh muzičke scene, održavajući solističke koncerte. I ovaj put Tea autorski potpisuje veći deo albuma, što joj je predstavljalo izazov, ali i veliko zadovoljstvo. Nedavno se zavetovala na večnu ljubav svom dugogodišnjem izabraniku Ivanu Vardaju, postavši gospođa Tairović Vardaj. Pitali smo je šta se osim dodatog prezimena promenilo u njenom životu i da li je bračni život nešto drugačiji od onoga u kom su Ivan i ona bili samo par:

- Iskreno, baš ništa se nije promenilo. Ivan i ja smo i pre venčanja živeli zajedno i delili sve životne navike i aktivnosti. Mi smo takav par da se gotovo ne razdvajamo, pa smo i pre venčanja zapravo živeli život kao da smo u braku. Promenilo se to što smo imali jedan predivan dan u Novom Sadu koji ćemo pamtiti zauvek, a kome su prisustvovali svi nama dragi i voljeni ljudi. Foto: Andreja Damnjanović

*Rekli ste nedavno da nove pesme predstavljaju sve vaše boje.

- Da, u svakoj me ima, ali za svoju publiku zauvek ću imati samo jedno lice. Svi koji me prate znaju da ne volim mnogo da pričam, nikada to nisam radila. Ne mogu da garantujem šta me čeka, ali znam da sam u svakoj pesmi sa novog albuma dala svoj maksimum i verujem da će ljudi to i osetiti. Uvek jesu... Uživajte, pevajte, plešite, volite se, zato i radim sve ovo - poručuje Tea.

*Novim studijskim albumom "Aska" oborili ste sve rekorde slušanosti. Uložili ste mnogo truda i rada, a da li ste očekivali ovakav nezapamćen uspeh?

- Svako ko se trudi i vredno radi na svojoj karijeri nekako je logično da očekuje uspeh. Moram priznati da sam imala određenu tremu, najviše zbog odgovornosti prema publici, jer očekivanja su bila velika. Trebalo je napraviti pesme koje će na neki način nadmašiti prethodne, a opet ostati verne stilu Tee Tairović. Sada sam, tri nedelje nakon izlaska albuma, prezadovoljna i sve je čak izvan svih mojih očekivanja.

*Muzički materijal ima devet novih pesama. Kantautor ste većinskog dela albuma, odakle vam je dolazila inspiracija?

- Trenutno mi prija uloga kantautora, jer nekako sama sebi "pogodim" pesme. Nije lako, malo je vremena, ali kada nešto radite i stvarate iz srca, ništa nije teško. Muziku živim i inspiraciju tražim u svemu. Svom životu, životima meni dragih ljudi, pa čak i onih koje ne poznajem. U prirodi, svetskim destinacijama, ljubavnim usponima i padovima. Uglavnom to radim tokom vožnje automobilom.

*Ističete da su sve numere vaše boje. Koja vas je najviše "obojila"?

- Bukvalno je tako. Ne bi se našle sve one na albumu da nisu jedinstvene, posebne i u mom srcu. Izdvojila bih pesmu koja je više od tri nedelje broj jedan u trendingu, "Çok güzel". Veoma me raduje, jer je za nijansu drugačija od svega što sam do sada radila.

*Nedavno ste u okviru turneje "Tea" pokorili i zagebačku "Arenu".

- Tog 10. maja doslovno je gorela "Arena" u Zagrebu. Ne samo što je bila krcata, već je i atmosfera bila nesvakidašnja. Za tu priliku sa svojim timom spremala sam poseban nastup i koreografiju, a bilo je interesantno jer sam pevala i pesme sa novog albuma. Publika je igrala i pevala uglas, a ja sam se osećala posebno i veličanstveno. Verujem da su nakon koncerta svi otišli prepuni utisaka i sa željom da se ponovo družimo.

*Da li su vam se slegli utisci? Šta publiku očekuje 6. juna u Nišu?

- Utisci se i dalje sležu jer su april i maj ove godine za mene bili definitivno meseci prepuni adrenalina i pozitivne energije. "Namestilo" se nekoliko prelepih dešavanja u mom životu, pa presabiranje i oduzimanje nikako da se završi (smeh). Polako se spremam za 6. jun i jedva čekam da nastupim pred Niškom publikom u Rovovima kod Tvrđave. Obećavam svima predivnu atmosferu, a to će biti i prvi put da u Srbiji izvodim nove pesme. Ekskluzivno vam otkrivam da ću 11. juna to uraditi i pred beogradskom publikom.

*Šta vam je prvo u glavi kada izlazite na scenu prilikom izvođenja velikih koncerata?

- Samo jedno imam u glavi, da uvek dam svoj maksimum, pevački i plesački, ali i energetski, što je vrlo važno. Velika je odgovornost prema svemu što radim, a najviše prema mojoj publici. Uvek postoji jedna doza treme, uzbuđenja, posebno kada je u pitanju nastup u novom gradu, državi i pred novom publikom.

*Kako se čuvate od "sagorevanja" kao posledice posla kojim se bavite?

- Imam svoj ventil, a to su treninzi i mir koji pronalazim u društvu svojih najmilijih, porodice, supruga, najbližih prijatelja. Trudim se da održim balans, kako generalno u životu, tako i u karijeri. Samo da znate, ovaj posao nije nimalo lak, prepun je izazova, uzbuđenja, uspona, pa i padova. Treba čvrsto ostati na tlu, a to je možda i najteži deo u celoj ovoj priči.

*Kakvi su vam planovi za budućnost? Šta biste voleli da ostvarite?

- Osoba sam trenutka i sadašnjosti. Nikada nisam previše fantazirala i zamišljala, već sam se trudila da stvaram, radim, budem disciplinovana. Iza svega stoji mukotrpan rad. Naravno, imam mnogobrojne ideje i zamisli, ali polako, jedno po jedno. Imam sjajan tim saradnika u kom se svako na svoj način brine o mojoj karijeri, tako da udruženim snagama tek planiramo krupno da koračamo. Očekujte velika iznenađenja od Tee.

*Koja je vaša najbolja terapija kada se kamere ugase?

- Mir, lice bez šminke, kosa vezana u punđu, dobar film, vreme provedeno sa suprugom i u stvaranju nekih novih pesama. Muzika i ljubav su moja najbolja terapija. Foto: Andreja Damnjanović

PUBLIKA UVEK PREPOZNA ISKRENOST

*POSTOJI li recept za trajanje na sceni?

- O tome još ne mogu da pričam, to bi trebalo da kažu one mnogo starije i iskusnije pevačke zvezde, koje i dan-danas traju. Tačno je da su se vremena i trendovi mnogo promenili, ali mislim da će publika uvek voleti i prepoznavati iskrenost. Na folirante su alergični. Takvima karijere kratko traju.