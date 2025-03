TREBA DA URAMIMO NJEGOVU SLIKU, IZVUKAO JE MNOGE OD NAS IZ SIROMAŠTVA: Rada Manojlović s knedlom u grlu govorila o veličini Saše Popovića

RADA Manojlović uključila se u emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorila o veličini kakva je bio Saša Popović, koji je kako nju, tako i mnoge najveće muzičke zvezde vinuo u nebesa.

- Ja bih pre svega da izjavim saučešće dragoj Suzani i njenoj deci. Sale je zaslužio svi da dođemo i da kažemo lepu reč za njega. On je za nas drugi otac, neko ko je o nama brinuo... Ja još ne mogu da verujem da je to konačno i da se sve ovako završilo. Verovali smo da čovek takve vedrine i takvog žara ne može da premine - kaže Rada i dodaje:

- Mislim da bi svi trebalo da uramimo sliku Saše Popovića jer je on mnoge od nas izvukao iz siromaštva, promenio naš život nabolje. Sve što je dotakao on je pozlatio. Rekla sam da su mi majka i otac dali jedan život, a Saša drugi. On je zaslužio sva rajska naselja da mu Bog podari - poručila je pevačica.

