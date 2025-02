U SUSRET DODELI NAGRADE OSKAR, NA VELIKOM PLATNU REVIJA FILMOVA NOMINOVANIH ZA PRESTIŽNO FILMSKO PRIZNANJE

SVAKI DAN, OD 13. DO 19. FEBRUARA, NA REPERTOARU BIOSKOPA PO JEDAN AKTUELAN FILM U TRCI ZA NAGRADU OSKAR

Za manje od mesec dana održaće se tradicionalna ceremonija 97. dodele nagrade Oskar, a u susret svečanom filmskom događaju koji svake godine isprati veliki broj gledalaca širom planete, u nekoliko naših bioskopa uslediće revija ostavrenja nominovanih za čuvenu zlatnuu statuu. Svaki dan, od 13. do 19 februara u salama bioskopa Cine Grand u Beogardu i Nišu, u mts Dvorani i bioskopa Cineplexx Ušće prikazivaće se po jedan veliki naslov koji se trenutno nalazi u trci za nagardu Oskar.

Revija će otpočeti sa filmom "Bob Dylan: Potpuni neznanac" (A Complete Unknown), biografskom dramom o jednom od najpoznatijih muzičara današnjice. Režiju potpisuje Džejms Mangold, a film je nominovan u osam kategorija od kojih su i nomincije za najbolji film, najbolji adaptirani scenario, kao i nominacija za najboljeg glumca.

Mladi Timoti Šalome ovekovečio je lik mladog Boba Dilana, a ovo nije prvi put da je nominovan u istoj kategoriji. Akademija filmski umetnosti i nauka prepoznala ga je 2017. godine kao potencijalnog vlasnika renomiranog priznanja kada ga je nominovala za film "Skrivena ljubav".

Petak 14. februara rezervisan je za ostavrenje "Istinski Bol" (Real Pain) reditelja, scenariste, ali i glavnog glumca Dežsija Ajzenberga. Priča prati dvojicu rođaka, Dejvida i Bendžija koji kreću na proputovanje u Poljsku, u avanturu koja dovodi do otkrivanja porodične istorije i tenzija koje se ponovo javljaju među rođacima. Pored nominacije za originalni scenario koja je pripala Ajzenbergu, za nagardu Oskar nominovan je Kiran Kalkin, u sporednoj muškoj ulozi u filmu.

Prošle godine posebno interesovanje među filmskom publikom bilo je za ostavrenje "Supstanca" (The Substance) rediteljke Korali Farže. Film koji promatra pojam podmlađivanja kao intenzivne pomame savremenog sveta doneo je poznatoj glumici Demi Mur nagradu Zlatni globus, ali i prvu nominaciju za nagardu Oskar, za najbolju žensku ulogu. Naslov se našao i u trci u kategorijama za najbolji film i najbolju režiju, a pored Demi Mur igraju i popularna glumica Margaret Kvoli, kao i još uvek voljeni Denis Kvejd.

Diznijeva originalna priča "U mojoj glavi 2" (Inside Out 2) potencijalni je kandidat za najčuveniju filmsku nagradu, a krasi je veliki uspeh tokom prošlogodišnjeg prikazivanja u bioskopima kada ju je pogledalo više od 200.000 gledalaca. Ovaj crtani nalazio se na reperotaru domaćih bioskopa nekoliko meseci u nizu, a sada se u okviru revije vraća na kratko i to u nedelju, 16. februara.



U ponedeljak uslediće i naredni naslov, film "Emilija Perez" koji ima i najviše nominacija za nagradu Oskar, ukupno trinaest. Priča reditelja i scenariste Žaka Odijara intrigira javnost još od svetske premijere na filmskom festivalu u Kanu, a osim što slovi za kriminlističku dramu u sebi sadrži i elemente mjuzikla, kao i sapunice. U centru dešavanja je šef najveće mafije koji unajmljuje advokaticu kako bi mu pomogla u lažiranju sopstvene smrti. Uloge tumače Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofija Gaskon i Andriana Paz. U trci za nagradu Oskra našle su se Saldana i Sofija Gaskon.

Poslednja dva dana revije rezervisana su za filmove sa po jednom nomnacijom, reč je o filmukoji je u trci za najbolje vizuelne efekte, kao i animacijaza animirani film.