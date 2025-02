"PAO JE NA MENE, OSETILA SAM UŽASAN BOL, ZGLOB JE POČEO DA OTIČE" Brena do detalja opisala momenat kada je slomila nogu

LEPA Brena sada je za medije opisala ovaj trenutak, ali i otkrila kako je skupila poslednji atom snage da nastavi koncert kao da se ništa nije desilo.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Bio je to deo koncerta kada sam ja bila ispod bine, gde sam sedela na stolici, to je jedan lift koji je bio dole, kada sednem na stolicu onda napravim neko istezanje, malo se razvučem. Velika je sreća što baš tada nisam radila tu vežbu istezanja kičme prema nogama i dole prema podu jer sam u jednoj sekundi videla našeg kamermana kako ide unazad i samo sam pomislila u sekundi da će pasti. Nisam baš znala da će pasti na mene, međutim, on je pao direktno na moje noge, osetila sam jedan užasan bol u tom trenutku je počela pesma "Pazi kome zavidiš". On se istog sekunda pomerio i sklonio se, a ja sam osetila da mi se nešto polomilo. Pošto sam još uvek sedela i pevala tu pesmu osetila sam kako mi zglob otiče i kako me steže kaiš na mojoj sandali - rekla je Brena za "Extra Fm", pa je dodala:

- Znala sam i bila sam svesna toga da neću prekinuto koncert, da ne sme niko ništa da zna i da ću nekim svojim poslednjim atomima snage izdržati koliko ja mislim da treba i koliko mora. Ako sada padnem ili se onesvestim, to će biti nešto što nisam planirala.

Brena: "Od šoka nisam mogla da spavam"

Inače, Brena je otkrila da su joj nakon nezgode dali lekove za smirenje.

- Od šoka nisam mogla da spavam, tek kad su mi dali nešto da popijem za smirenje, uspela sam da sklopim oči na nekoliko sati. Sledeći dan mi je prošao u vraćanju filma kako mi se to desilo. Naravno da sam plakala, bila sam veoma tužna, ali sam shvatila da, kao svemu teškom što mi se desilo životu, i tome dođe kraj. Shvatila sam da ću ustati i hodati i da će sve biti okej. Što sam isplakala, isplakala sam. Ali ni danas ne mogu da pogledam taj snimak jer me on tera na plač - rekla je ona za "Story".