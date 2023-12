MENI JE OVIH DANA MESTO UZ MOJU PORODICU: Dragana Mirković zbog smrti svekrve odložila oba koncerta

FOLK ZVEZDA Dragana Mirković oglasila se nakon smrtnog slučaja u njenoj porodici, te otkrila da je zbog svega prinuđena da svoje koncerte zakazane za kraj godine odloži.

Naime, pevačica sa porodicom danas preživljava jedan od najtužnijih dana jer je tokom noći preminula Marta, majka njenog muža Tonija Bijelića.

Njeno saopštenje prenosimo Vam u celosti:

- Sa neizmernom tugom prinuđena sam da vam se danas obratim - započela je Dragana.

Ona je navela da njena porodica prolazi kroz najteže trenutke i da je zbog toga prinuđena da svoje koncerte otkaže.

- Moja porodica i ja prolazimo kroz jedan od najtežih dana jer smo ostali bez naše drage bake, majke i svekrve Marte. Meni je ovih dana mesto uz moju porodicu i ma koliko se radovala našem druženju, moram da vas obavestim da ću odložiti koncertne aktivnosti u sledećem periodu, pa ću i koncerte zakazane u Areni za 29. i 30. decembar morati da pomerim za 16. i 17. februar. Više od svega sam želela da na najlepši način uz vas koje volim i koji me volite završim godinu i otpočnem svoju turneju, ali sam sigurna da ćete razumeti zašto je to u ovom trenutku nemoguće. Znam koliko ste se radovali svemu, da su neki od vas pola sveta proputovali da bi bili uz mene, i potrudiću se da vam to nadoknadim.

